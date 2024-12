Wer in München ein Menü vom Drei-Sterne-Koch essen möchte, hat ab sofort mehr als nur eine Adresse zur Auswahl – allerdings nur vorübergehend. Bis zum 16. März zieht erstmals das Winter-Pop-up „Tambosi Upstairs“ im ersten Stock des Tambosi am Odeonsplatz ein. Wirt Ugo Crocamo, der seinen Promi-Gästen sonst Pizza und Pasta zum Champagner serviert, hat mit Thomas Bühner einen hochdekorierten Gastkoch für das Pop-up gewinnen können.

Bis 2018 leitete Bühner als Küchenchef und Geschäftsführer das Gourmetrestaurant La Vie in Osnabrück, das vom Guide Michelin mit drei Sternen ausgezeichnet wurde. Nach seiner Schließung reiste er als Gastkoch, Speaker und Gastronomie-Berater um die Welt, ehe er letztes Jahr das La Vie mit einem Ableger in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh wiederbelebte. Weitere sollen im Frühjahr folgen: Nach der Eröffnung von „Taste by Thomas Bühner“ in Istanbul kehrt das La Vie im April mit einem neuen Standort in Düsseldorf nach Deutschland zurück.

Dass er dort selbst am Herd stehen werde, könne er nicht versprechen, sagt Bühner am Donnerstagabend bei der Eröffnungsfeier des Münchner Pop-ups im Gespräch mit der SZ. Als Chef werde er aber vor Ort sein, so viel es geht. Im Tambosi wird es ähnlich laufen. Für die tägliche Umsetzung seines Menüs hat sich Bühner Daniel Achilles an die Seite geholt, einen Sternekoch aus Berlin.

Rund 120 geladene Gäste begrüßen die zwei Spitzenköche zum Opening-Event, das dadurch mehr beengte Party mit Flying Buffet ist als ein gesetztes Essen. Überhaupt scheint das Pop-up wortwörtlich aus dem Boden „gepoppt“ zu sein. In Bühners Ansprache fallen Wörter wie „kurzfristig“ und „zusammengewürfelt“, für das Team blieb so gut wie keine Einarbeitungszeit.

Angesichts dieser Umstände hat das Menü schon am ersten Abend ein beachtliches Niveau. Die Gerichte werden bis zum 16. März nicht gleich bleiben, das Grundkonzept aber schon: drei Gänge mit zwei Wahloptionen für den Hauptgang, dazu vorab Brot, Butter und einen „Apero“ für 129 Euro pro Person. Der erste Gang des Dezember-Menüs hat drei Komponenten: ein Lachs mit Apfel und Kaviar, der so weich und saftig gegart ist, dass er an die Qualität von Sashimi heranreicht; eine Auster mit Kimchi, Birne und Schinkenfond; und Bühners berühmte „Fluffy Duck“, eine luftige Entenleberpastete in Form einer kleinen Gummiente.

Fluffy Duck lautet der Titel dieser Kreation aus Entenleberpastete. (Foto: Leonhard Simon)

Im Hauptgang kann man wählen zwischen Winterkabeljau mit einer Tandoori-Kartoffel-Creme und Reh mit Spitzkohl, Ingwer und Szechuan-Pfeffer. Das Reh – rosa, butterzart und mit einem Sud aus weihnachtlichen Gewürzen fein abgeschmeckt – ist hier die klare Empfehlung.

Zum Dessert gibt es eingelegte Baby-Ananas mit Vanilleeis, Sahne und einer Rum-Creme. Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann man das Menü variieren, zum Beispiel mit Wagyu Rind im Hauptgang anstelle von Reh, Kaviar als Topping im ersten Gang, oder durch eine Käse-Auswahl vor dem Dessert. Außerdem können weitere Gänge hinzugefügt werden, darunter Signature-Dishes von Bühner wie seine Gänselebercreme mit Coca-Cola-Gelee und Zitronenschaum oder seine Hummer-Bolognese aus Kalb, Bisque, Burrata und Oliven.

Eine klare Empfehlung geht an das butterzarte Reh. (Foto: Leonhard Simon)

Bühners Spezialität: Coca-Cola-Gelee. (Foto: Leonhard Simon)

Wenn es nach Ugo Crocamo geht, ist das diesjährige Pop-up erst der Auftakt. Er ist davon überzeugt, dass Bühners Menü bei den Münchnern ankommt und möchte ihn am liebsten für die Folgejahre verpflichten. „Mein Gedanke ist, dass wir oben eigens für das Pop-up eine Küche einbauen, in die Bühner jeden Winter zurückkehren kann“, sagt der Gastronom. Andere Gastköche seien aber genauso willkommen. Den Einbau der neuen Küche könne man über den Sommer bewerkstelligen.

Bühner ist sich da noch nicht so sicher. Crocamos Vision kommentiert er so: „Ein permanentes Pop-up ist ein Widerspruch in sich.“ Letztendlich sei es eine Zeitfrage, denn ab dem Frühjahr widmet er seine Aufmerksamkeit dem neuen Restaurant in Düsseldorf. Vor allem wolle er mit seinem zweiten Wurf das Wissen, das er beim Reisen gesammelt hat, an seine Mitarbeiter weitergeben. Auf die Höchstauszeichnung von Michelin legt er es kein zweites Mal an: „Wir haben den Namen La Vie zwar nicht zufällig gewählt und wollen schon dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Aber ich fordere das nicht ein“, erklärt der 62-Jährige. München wolle er in Zukunft öfter besuchen und auch mit Crocamo in Kontakt bleiben.

Winter-Pop-up „Tambosi Upstairs“ mit Thomas Bühner im 1. Stock des Annast-Hauses, Odeonsplatz 18, 80539 München. Von 29. November 2024 bis 16. März 2025, Dinner-Menü immer Mittwoch bis Samstag, Freitag und Samstag zusätzlich auch als Lunch-Menü, ab 129 Euro p.P. für drei Gänge ohne Getränk. Reservierungen über www.tambosi-upstairs.de oder telefonisch unter 089/92583207.