Mit "Talking Heads" startet eine neue, monatliche Reihe, bei der etablierte Comic-Schaffende in ihren Ateliers mit je zwei Newcomern öffentlich über deren Werke sprechen. Den Anfang macht die bekannte Münchner Comic-Zeichnerin Barbara Yelin, die Twyla Dawn Weixl und Jeff Chi bei sich zu Gast hat. Die in Kanada geborene und seit mehr als 40 Jahren in München lebende Twyla Dawn Weixl hat im Sommer mit "Fighter Brat" den ersten Teil einer autofiktionalen Trilogie veröffentlicht. Darin erzählt sie von Dory, die auf einer Air Force Base im Kanada der Fünfziger Jahre aufwächst und Kampfpilotin werden will. Jeff Chi aus Nürnberg hat kürzlich mit "Who's the Scatman?" eine Biografie über den stotternden Sänger Scatman John vorgelegt, der in den Neunzigern mit dem Eurodance-Hit "Song Of Scatland" weltbekannt wurde. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung via comicinbayern@gmail.com gebeten.

Talking Heads, Dienstag, 18. Okt., 19 Uhr, Atelier, Voßstr. 7