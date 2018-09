4. September 2018, 17:48 Uhr Tal als Fußgängerzone? SPD will autofreie Altstadt prüfen lassen

Die Rathaus-SPD will einen Masterplan für eine verkehrsberuhigte Altstadt ausarbeiten lassen. Um auch die Bedürfnisse etwa von Arztpraxen oder Hotels berücksichtigen zu können, sei ein umfangreiches Konzept erforderlich, steht in dem am Dienstag eingereichten Antrag der Fraktion. Den Anfang solle eine Prüfung machen, ob das Tal ganz oder teilweise in eine Fußgängerzone umgewidmet werden kann. Die anliegenden Grundstücke müssten jedoch erreichbar bleiben. Mit dem Antrag unterstützt die SPD Gedankenspiele von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der sich ein autofreies Tal und vielleicht auch eine autofreie Altstadt durchaus vorstellen kann. Entsprechende Ideen hatte der Rathauschef schon vor Jahren geäußert. Der SPD-Antrag ergänzt eine gleichlautende Forderung der Grünen, die ebenfalls die gesamte Altstadt autofrei sehen wollen. Das Tal ist allerdings erst vor fünf Jahren komplett umgebaut worden - damals wurden die Bürgersteige auf Kosten der Fahrbahn verbreitert. Der Stadtrat hatte sich gegen eine Fußgängerzone entschieden.