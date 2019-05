6. Mai 2019, 18:48 Uhr Takine Pflege mit Feile

Niels Richter bittet zur Pediküre

Niels Richter wollte nicht zu den vermeintlichen Vorzeige-Zootieren wie Giraffe, Elefant oder Eisbär. Der 34-Jährige kam 2004 nach Hellabrunn, nachdem er nach einem Praktikum für die Ausbildung genommen wurde. Zunächst war er danach ein Jahr bei Bison, Wisent und Auerochsen, aber sein Ziel waren schon immer die scheuen schnellen Tiere wie Zebras oder Takine. Als dort eine Stelle frei wurde, wechselte er. "Takine sind so richtig urig, und man kann sie nicht so richtig einordnen." Gedrungene Körper, optimiert für das Leben im Himalaja, mit "richtig Power". Richter, ein eloquenter ruhiger Mann mit Brille geht in die Stallungen und zeigt ein ziemlich verbeultes Gitter. Das hatte sich Takin Till, der heute neun Jahre alt ist, zur Brunftzeit mal vorgenommen und bearbeitet. Normalerweise ist Till hingegen sehr kommunikativ, "der bietet auch gerne mal neue Bewegungen an, wenn wir trainieren", sagt Richter.