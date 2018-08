5. August 2018, 18:57 Uhr Tagestreff Vom Kaffeehaus zur Jobbörse

Im Clubhaus Schwalbennest finden Menschen mit psychischen Erkrankungen eine sinnvolle Beschäftigung

Von Sofie Czilwik

Klara Huber schrubbt die Metalltische in der Küche. Bevor sie kocht, müssen alle Arbeitsflächen sauber sein. Gleich wird sie den Eisbergsalat klein schneiden, Zwiebeln hacken, Nudeln kochen und im Ofen überbacken - Käsespätzle mit Salat stehen auf dem Essensplan, der vor drei Wochen ausgearbeitet wurde. Am Tag danach gibt es Hawaii Toast, dann Thunfischsalat, schließlich Spaghetti mit Lachs-Sahne-Sauce - alles hier ist geregelt. Klara Huber (Name geändert) will es genau so haben: Seit zehn Jahren kommt sie ins Clubhaus Schwalbennest im Bahnhofsviertel - immer dienstags, manchmal mittwochs oder donnerstags.

Klara Huber ist 66 Jahre alt. Seit 30 Jahren ist sie krank. Damals hat sie in einem Büro gearbeitet. Schleichend ging es ihr schlechter. Sie ist depressiv. Eines Tages bekam sie Angst. Angst davor, sie könne sich selbst etwas antun. Sie lässt sich selbst in eine Psychiatrie einweisen. Heute geht es Huber gut. Der letzte Zusammenbruch liegt zwei Jahre zurück.

Im Clubhaus Schwalbennest, einer Tageseinrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Bayerns, finden Besucher seit mehr als 30 Jahren das, was ihnen im Alltag fehlt: eine feste Struktur. Ihre Leben sind durch Depression, Burnout oder Krebs durcheinander geraten. Viele mussten wegen ihrer Krankheit ihren Job aufgeben. Das Clubhaus gibt ihnen Halt, eine sinnvolle Beschäftigung und ein soziales Netz, das sie auffängt. Niemand wird hier Patient genannt, die Mitglieder sind ein Teil im Alltag des Clubhauses. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die Böden gewischt sind und Besucher etwas zu essen bekommen. Dass die Telefonrechnung bezahlt und Beiträge auf Facebook geteilt werden.

Draußen schieben sich die Lastwagen durch die engen Straßen der geschäftigen Landwehrstraße im Zentrum Münchens. Gemüsehändler nehmen Paletten mit Gurken entgegen, die ersten Imbisse öffnen. Im Clubhaus Schwalbennest sitzt eine Gruppe von Erwachsenen an einem langen Tisch im großen Aufenthaltsraum im ersten Stock und plant den heutigen Tag zusammen mit einer Sozialpädagogin. Wer kocht? Wer kauft ein? Wer liest die Tageszeitungen nach Neuigkeiten durch?

Die Einrichtung fing Ende der Siebzigerjahre als Kaffeestube an. Hier trafen sich Menschen mit psychischen Erkrankungen zum Austausch. Mitte der Achtzigerjahre entwickelte sich das Schwalbennest zum Clubhaus. Es funktioniert nach einem Konzept, das aus New York stammt. Die internationalen Standards regeln, dass alle Mitglieder den gleichen Zugang zu den Angeboten bekommen, dass sie selbst darüber entscheiden, was und wie viel sie im Clubhaus arbeiten und dass sie in allen Bereichen mitarbeiten können. Mittlerweile gibt es mehr als 400 Einrichtungen in 28 Ländern, zwei davon in München.

Die Mitglieder, die regelmäßig ins Clubhaus Schwalbennest kommen, werden vom Bezirk Oberbayern unterstützt. Fünf Mal müssen sie für eine halbe Stelle im Monat anwesend sein, für eine ganze, das wären 911 Euro, doppelt so viel. Und das Clubhaus vermittelt auch einen Arbeitsplatz auf dem regulären Arbeitsmarkt. Menschen mit psychischer Erkrankung fühlen sich so wieder als Teil der Gesellschaft. Als jemand, der gebraucht wird.

Für Jan Fritsche (Name geändert) war das auch der Grund, warum er ins Clubhaus Schwalbennest kam. Er wollte arbeiten, einen Job haben. In einer Selbsthilfegruppe für soziale Phobie hörte er, dass das Clubhaus gute Kontakte zu Arbeitgebern habe. Fritsche half das: Er bewarb sich bei einer Bank, die ihm empfohlen wurde, und bekam eine Stelle. Seine erste überhaupt. Fritsche ist Mitte 30, so genau will er das nicht sagen. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet er nun schon bei der Bank, seit einem Jahr sogar unbefristet. Seine Aufgabe ist es, Buchungen zu überprüfen, zwölf Stunden die Woche. Er hat eine feste Ansprechpartnerin bei der Arbeit, die für ihn und die anderen Clubhaus-Mitglieder zuständig ist. Mittwochs kommt Fritsche ins Schwalbennest und kümmert sich um die Rechnungen. Was er und Emma Huber besonders schätzen: Im Vordergrund stehen Mitarbeit und Miteinander. Nicht die Krankheit. "Man bekommt keine Vorwürfe gemacht. Und jeder hat seinen Platz," sagt Emma Huber.