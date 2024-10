Von Kathrin Aldenhoff

Am lautesten ist es kurz vor dem Mittagsschlaf. Ein Kind, das neu in der Gruppe ist, vermisst seine Mama und weint. Ein Junge hüpft mit nacktem Po über die Matratzen und will spielen, ein Mädchen hat eben seine volle Windel ins Bad gebracht, eine neue angezogen und liegt nun im Schlafsack und wartet aufs Vorlesen. Und das vierte Kind hat keine Lust auf Schlafen, zieht lustlos an seinen Socken und fängt dann auch an zu weinen. Mittendrin sitzt Tanja Böhm, 37 Jahre alt, Tagesmutter seit elf Jahren, und tröstet, ein Kind auf dem Arm. „So Maestro, wie schaut’s aus: Windel?“, fragt sie, wiederholt ihre Bitten immer wieder und wartet geduldig, bis die Socken aus- und alle Schlafsäcke angezogen sind, liest den Kindern ein Buch vor, und es wird leise.