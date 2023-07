Von Andrea Schlaier

Bei hochsommerlichen Temperaturen lockt der Badesee weniger als ein Besuch des Münchner Polizeipräsidiums: das hat alle, die dort Tag und Nacht Dienst schieben, dann doch überrascht. Und hoch erfreut. Mehr als 20 000 Menschen haben am Samstag den Tag der offenen Tür des Polizeipräsidiums München genutzt, um sich einmal in Ruhe anzuschauen, was hinter den historischen grünen Mauern in der Altstadt los ist. "Die Veranstaltung war ein großer Erfolg", sagt ein Sprecher am Sonntag.

110 Jahre gibt es das Dienstgebäude an der Ettstraße schon. Anlass für die Behörde, auf die Bedeutung des Notrufs und von Präventionen aller Art hinzuweisen. Außerdem waren Reiter und Hundeführer mit ihren vierbeinigen Kollegen in der Innenstadt unterwegs, die Kriminalpolizei zeigte, wie Spurensicherung an Tatorten funktioniert, ausgestellt waren zudem historische Dienstfahrzeuge.

Eine Premiere gab es auch. Polizeipräsident Thomas Hampel stellte den neuen E-Mini der Münchner Pressestelle vor. Der Wagen wird künftig auf Münchens Straßen und öffentlichen Veranstaltungen des Polizeipräsidiums zu sehen sein.

Damit auch alle verstehen, worum es hier geht, steht auf dem Mini das Wort "Polizei" nun in vielen Sprachen, erklärt der Sprecher. Vertreten sind sowohl die Sprachen, die in Münchner Partnerstädten gesprochen werden, also Englisch, Französisch, Japanisch, Hebräisch und Ukrainisch. "Und außerdem noch die mit den größten Bevölkerungsanteilen in München: Türkisch, Kroatisch und verschiedene arabische Sprachen."