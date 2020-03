Nachrichten auf schnellstem Wege zu überbringen, ist auch militärisch wichtig: Zur Not muss der Bote eben durch den Fluss. In einer Handschrift von 1480, in der ansonsten Baupläne von Geschützen und Sturmleitern zu sehen sind, findet sich auch diese Skizze eines ledernen, aufblasbaren und womöglich etwas unsicheren Schwimmanzugs: Auf dem Baum oben links wartet bereits ein Geier.

Wenn sich Physiker Briefe schreiben, kann sich das offenbar so lesen wie diese Feldpostkarte, die Max Born, Rudolf Ladenburg und Erich von Angerer im November 1916 an Arnold Sommerfeld nach München gesandt haben: "Wir sind hier bei kriegsphysikalischer Arbeit und denken beim Fachsimpeln Ihrer." Auf der Vorderseite ist Zonnebeke in Belgien zu sehen. Dabei steht: "von den Engländern zerschossen".

Er werde diesem "vaterländischen Unternehmen mein besonderes Interesse zuwenden", schrieb Kaiser Wilhelm II. im Juli 1903, kurz nach Gründung des Deutschen Museums, per Telegramm an dessen Trägerverein. Die Münchner hatten den Kaiser zuvor um Unterstützung gebeten; statt Geld kam nun immerhin Anerkennung. Ein Telegramm in dieser Länge hätte einen normalen Bürger einst wohl mehrere Monatsgehälter gekostet.

Den wohlgeborenen "Herrn Mechanicus J. Ertel" in München hat dieser Brief aus Stockholm 1832 erst erreicht, nachdem er in Hamburg durchlöchert und mehrere Tage lang geräuchert worden ist. So sollte das Schreiben von Cholera-Erregern gereinigt werden. Die Menschen sahen der sich ausbreitenden Seuche damals hilflos zu. Um 1837 erreichte die Cholera erstmals München.

Bevor es Düsenflugzeuge gab, wurden Briefe und Pakete per Luftpost mit Luftschiffen transportiert. Meist seien sie am Ziel bei der Post abgeliefert worden, erklärt Wilhelm Füßl, der Leiter des Archivs des Deutschen Museums. Alternativ konnte man sie aber offensichtlich einfach abwerfen - so wie Oskar von Miller, der Gründer des Museums, 1929 diesen Gruß an seine Mitarbeiter. Dies sei das einzige erhaltene Exemplar seiner Art, das er kenne, sagt Füßl.

Er zeige diesen Brief gerne Studenten, sagt Wilhelm Füßl, der Leiter des Archivs des Deutschen Museums. Geschrieben hat ihn am 17. Januar 1832 der schwedische Chemiker Jöns Jakob Berzelius, der Erfinder der Buchstaben-Symbolsprache des Periodensystems der chemischen Elemente. In dem Brief informiert er nun einen Münchner "Mechanicus" darüber, dass die bei diesem bestellten physikalischen Instrumente in Stockholm angekommen seien; nur der Begleiter, ein gewisser Herr Littmann, werde noch in Dänemark aufgehalten. Doch der Brief erzähle noch viel mehr, sagt Füßl. Denn das Papier ist übersät mit kleinen Löchern. Und das nicht etwa, weil die Archivare geschlampt hätten. Verantwortlich für die Löcher ist vielmehr die Cholera.

Im Jahr 1832 ging die Angst um in Europa: Eine neue, den Zeitgenossen unbekannte Krankheit breitete sich von Asien her immer weiter aus. Die Lage ähnelt im Ansatz dem heutigen Vormarsch des Coronavirus, nur ging es damals um eine erheblich häufiger tödlich verlaufende Durchfallerkrankung. Die Kranken infizierten sich über verunreinigte Nahrung und ebensolches Trinkwasser; den Menschen damals aber war das noch nicht klar. Sie fürchteten sich und verdächtigten sogar Briefe, die Krankheit womöglich zu verbreiten. Berzelius' Schreiben sei deshalb in Hamburg abgefangen worden, erzählt Füßl. Das könne man an einem Stempel ablesen. Im Norden wurde der Brief demzufolge durchlöchert und für einige Tage in einer speziellen Briefreinigungskammer geräuchert. Erst danach durfte er nach München. Und der erwähnte Herr Littmann hatte in Dänemark nicht etwa die Postkutsche verpasst. Sondern er saß in "Kontumaz". Heute würde man sagen: in Quarantäne.

Der geräucherte Brief von 1832 ist eines der Dokumente, die das Archiv des Deutschen Museums beim "Tag der Archive" an diesem Samstag ausstellen wird. Man habe in diesem Jahr das Motto "Kommunikation" gewählt, sagt Archivleiter Füßl - "von der Depesche zur E-Mail". Von zehn bis 17 Uhr sind im Gebäude der Bibliothek gegenüber vom Haupteingang des Deutschen Museums Vitrinen mit Originalen zu sehen. Alle zwei Stunden gibt es Führungen durch die Bestände. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Zu sehen ist dann neben dem Räucherbrief zum Beispiel auch "der erste Unterwasserbrief der Weltgeschichte", so sagt es Füßl. Geschrieben hat ihn 1856 der U-Boot-Pionier Wilhelm Bauer an seine Eltern und Brüder. Er sitze gerade in seinem "hyponautischen Apparat" und fahre in 15 Fuß Tiefe horizontal nach Nord-Nord-Ost, ist da zu lesen. Sein U-Boot war ein etwa 16 Meter langes Gefährt aus Stahl, das sich mit Muskelkraft fortbewegen ließ: Der Fahrer habe dazu an einem Rad drehen müssen, sagt Füßl. Später sei es dann wegen eines Bedienungsfehlers gesunken, Bauer aber sei gerettet worden.

In einer weiteren Vitrine wird dagegen ein Brief zu besichtigen sein, der mit der Luftschiffpost zugestellt worden ist - beziehungsweise: den der Gründer des Deutschen Museums, Oskar von Miller, 1929 aus dem berühmten Zeppelin LZ 127 abgeworfen hat. Das Luftschiff war gerade von einer Weltumrundung zurückgekehrt. Miller sei vermutlich in Friedrichshafen zugestiegen, sagt Füßl. Aus dem Luftschiff richtete er nun "herzliche Grüße" aus und notierte auf den Umschlag, der Brief sei nicht bei der Post, sondern direkt im Museum abzugeben. Außen befestigt war ein Band in den Reichsfarben schwarz, weiß und rot, damit man vom Boden aus sehen konnte, wie und wohin der aus dem Zeppelin herausgeworfene Brief herab trudelte.

Dass in den Vitrinen vor allem Schriftstücke zu sehen sein werden, liegt in der Natur des Archivs: Im Gegensatz zum Depot des Deutschen Museums mit seinen technischen Objekten bestehen die Bestände des Archivs von wenigen Ausnahmen abgesehen aus Papier. 4,7 Regalkilometer Archivalien seien alle auf der Museumsinsel untergebracht, darunter 1,4 Millionen Fotografien, 22 000 Handschriften und die wohl weltweit bedeutendste Sammlung von Firmendokumenten, sagt Füßl. Dazu zählen auch Bedienungsanleitungen: Was Kunden meist wegwerfen, wird dort für die Nachwelt bewahrt. Das Archiv steht allen offen, die ein wissenschaftliches Interesse haben, auch wenn gerade kein "Tag der Archive" ist.

Ein letztes Stück zieht Matthias Röschner hervor, der stellvertretende Archivleiter: Es ist ein Brief Albert Einsteins, der darin seinem Physiker-Kollegen Arnold Sommerfeld von der Ludwig-Maximilians-Universität offenbart, dass er keine Lust habe, in München einen Vortrag zu halten; doch er tut es zumindest auf tröstlich unterhaltsame Weise. Sein "besseres Ich" habe einen "verzweifelten Kampf" mit dem Faulpelz in ihm ausgetragen, schrieb Einstein. Leider sei das "bessere Ich" schwächer und klüger als der Faulpelz und habe darum nachgegeben. Wie hart der Kampf gewesen sei, könne Sommerfeld daran sehen, wie lange die Antwort auf sich warten ließ. Wer den exakten Wortlaut wissen möchte, kann ihn am "Tag der Archive" nachlesen.