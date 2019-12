Mit einem Messer und dann mit einer Spitzhacke ist ein mutmaßlich verwirrter 43 Jahre alter Münchner am Montagmorgen in der Chiemgaustraße in Giesing auf einen sechs Jahre jüngeren Mann losgegangen, der mit ihm an der Bushaltestelle wartete. Das Opfer rannte davon, wurde auf einer nahen Baustelle aber von dem Angreifer eingeholt. Die Attacke mit einer Spitzhacke konnte der 37-Jährige mit einem Besenstiel abwehren, so dass er unverletzt blieb. Danach türmte der Angreifer in einen Linienbus. Dort nahmen ihn Polizisten fest. Weil er auch weiterhin ein auffälliges Verhalten an den Tag legte, wurde er von den Beamten in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn führt das für Körperverletzungen zuständige Kommissariat 26.