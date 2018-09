24. September 2018, 18:57 Uhr Täter im Krankenhaus Erfolgreiche Taschendiebfahnder

Dass die Münchner Polizei während der Wiesn Unterstützung aus anderen europäischen Ländern erhält, das hat Tradition. Und diese Zusammenarbeit ist erfolgreich: Am Sonntagabend ertappten spanische Taschendiebfahnder im Hofbräuhauszelt einen 38-jährigen Kubaner beim Diebstahl eines Rucksacks, dessen Besitzerin - eine Touristin aus Brasilien - gerade auf der Bank tanzte. Schon vorher hatte er versucht, von einer anderen Bank eine Tasche zu stehlen, aufmerksame Gäste verhinderten dies, so dass er floh. Der Mann wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei noch zwei Jacken, die ihm nicht gehörten. Der Festgenommene kam auf die Wiesnwache, wo er randalierte und seinen Kopf gegen die Wand schlug, deshalb musste er ins Krankenhaus.

Ebenfalls am Sonntag ertappten Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen 36-jährigen Mann, der in Taschendiebmanier erfolglos versuchte, eine Frau zu bestehlen. Ermittlungen ergaben, dass er mit der gleichen Masche schon am Flughafen München sowie an den Bahnhöfen in Essen und Düsseldorf agiert hatte.