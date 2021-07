Die Polizei sucht nach drei Männern im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, die am vorigen Freitag einen 51-Jährigen verletzt haben sollen. Der Anwohner hatte das Trio um kurz nach 21 Uhr in der Nähe von Ingolstädter und Marienbader Straße angesprochen, weil es ihm zu laut war. Daraus entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Ältere geschlagen und getreten wurde, auch als er bereits am Boden lag. Als ihm Passanten zu Hilfe kamen, flüchteten die Angreifer. Der auffälligste wird als groß (1,88 Meter) und schlank beschrieben, mit sehr dünnem, kurzen, blonden Haar und ausgeprägten Geheimratsecken. Hinweise nimmt die Münchner Polizei unter der Telefonnummer 089/2910-0 entgegen.