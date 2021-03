Es war eindeutig das falsche Fahrzeug: für den Schmuggel von ein paar Hundert Gramm Rauschgift definitiv zu groß, als Fluchtauto denkbar ungeeignet. Am Steuer seines Lastwagens ist am späten Freitagnachmittag ein mutmaßlicher Drogendealer von Beamten des Münchner Rauschgiftdezernats geschnappt worden. Vorausgegangen war gegen 17.30 Uhr die Durchsuchung einer Wohnung in Kleinhadern. Die Ermittler hatten den dringenden Verdacht, dass dort mit Betäubungsmitteln gehandelt wurde. In der Wohnung trafen die Drogenfahnder eine 36-Jährige an, die dort gemeldet war. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 37-Jähriger, der ebenfalls dort wohnte, kam mit seinem Lkw gerade an, als die Durchsuchung bereits begonnen hatte. Als er sah, dass die Polizei in der Wohnung war, versuchte er mit seinem Lkw zu flüchten. Nach ein paar Metern und einer kurzen Verfolgung durch Polizisten konnte das Fluchtfahrzeug aber gestoppt und der Mann festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Kriminalpolizisten mehrere verkaufsfertig abgepackte Kokainbriefchen und mehrere Hundert Euro. Außerdem konnten knapp 100 Gramm Kokain, bis zu 30 Gramm Marihuana und diverse Ampullen mit Dopingmitteln aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 37-jährige Tatverdächtige und die 36-Jährige wurden zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erließ. Die 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.