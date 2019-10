Eine Touristin aus Norwegen ist am frühen Sonntagmorgen an der Landwehrstraße Opfer eines Vergewaltigers geworden. Auf dem Nachhauseweg von der Wiesn hatte die 29-Jährige noch ein Lokal aufgesucht. Dort traf sie auf einen 26-jährigen, ihr nicht bekannten Mann. Beide verließen das Lokal, um ihre Kneipentour gemeinsam fortzusetzen. In der Landwehrstraße stieß der 26-Jährige die Norwegerin in einen Hausgang, drückte sie zu Boden und nahm laut Polizei an ihr sexuelle Handlungen vor. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und verständigte die Polizei. Noch am Tatort konnte der Mann, der im Landkreis Dachau lebt, festgenommen werden. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.