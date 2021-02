Eine Frau ist am Dienstagabend im Münchner Stadtteil Berg am Laim von einem Paketboten sexuell bedrängt worden. Der Täter wurde gefasst. Der 22-Jährige, der nach Angaben einer Polizeisprecherin auf einer Zustelltour war, hatte die Frau während der gemeinsamen Fahrt im Aufzug an sich gezogen und ihr ans Gesäß gefasst. Als die Frau in ihre Wohnung flüchtete, versuchte er, sich mit hineinzudrängen. Das Opfer konnte das zum Glück verhindern. Die Frau drängte ihn hinaus und alarmierte die Polizei. Unweit des Wohnhauses konnten zivile Beamte den Sexualtäter, der zuvor noch nicht mit ähnlichen Übergriffen in Erscheinung getreten war, wenig später stellen und festnehmen - das Auto des Lieferdienstes, in dem er saß, hatte ihn verraten.