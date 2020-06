Ein 41-jähriger Münchner hat in Neuaubing drei Jugendliche als "Scheiß-Schwarze" beschimpft und angegriffen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 23. Mai, wurde von der Polizei aber erst jetzt bekannt gegeben. Demnach verbrachten zwei 15-jährige und ein 13-jähriger Schüler Zeit am Bahnhof, als sie der 41-Jährige rassistisch beleidigte, einen der 15-Jährigen packte und auf die Brust schlug. Als ein Zeuge eingriff, beleidigte der Mann die Schüler erneut, ließ aber von ihnen ab. Die Polizei nahm ihn fest; er wird wegen Beleidigung und Körperverletzung angezeigt, der Staatsschutz ermittelt.