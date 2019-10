In Giesing ist am frühen Montagmorgen ein Taxifahrer überfallen und ausgeraubt worden. Gegen zwei Uhr war ein Mann am Partnachplatz in das Taxi eingestiegen. Am Zielort Untersbergstraße griff der Täter nach dem Geldbeutel des 78 Jahre alten Taxifahrers mit mehreren Hundert Euro Inhalt und entriss ihm diese. Der Taxifahrer rief sofort die Polizei, der Räuber konnte jedoch trotz Fahndung in der Nähe des Tatorts unerkannt entkommen. Der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt sein und hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Lederjacke. Er sprach gebrochenes Deutsch und hat eine dunkle Hautfarbe. Hinweise ans Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0.