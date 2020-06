Ein unbekannter Mann hat Freitagnacht einen Taxifahrer angegriffen und gewürgt. Der Täter sei gegen 23.15 Uhr am Candidplatz in den Wagen eines 56-jährigen Taxlers gestiegen und habe sich zu einem Hotel im Westend fahren lassen, teilte die Polizei am Montag mit. Am Ziel in der Landsberger Straße behauptete der Fahrgast, der Fahrer sei nicht zur richtigen Adresse gefahren. Es entwickelte sich ein Streit. Von der Rückbank aus schlug der Unbekannte dem Fahrer mehrmals mit der Faust ins Gesicht und nahm ihn dann in den Würgegriff. Der 56-Jährige konnte den Alarmknopf im Wagen betätigen und um Hilfe rufen. Der Täter ließ von ihm ab und flüchtete stadteinwärts Richtung Bayerstraße. Der Fahrer beschreibt den Angreifer als etwa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß mit Dreitagebart. Die Polizei bittet um Hinweise.