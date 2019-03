12. März 2019, 18:29 Uhr Täter auf der Flucht Räuber überfällt Apotheke im Lehel

Bei einem Raubüberfall auf eine Apotheke im Lehel hat ein bislang unbekannter Täter lediglich ein paar hundert Euro erbeutet. Der Mann, der unmaskiert war, betrat am Montag gegen 17.30 Uhr die Apotheke in der Triftstraße. Als beim Betreten des Ladens die Türglocke klingelte, kam die 30-jährige Angestellte aus dem hinteren Bereich in den Verkaufsraum. Der etwa 20 bis 27 Jahre alte Täter mit rundem Gesicht, der eine olivgraue gesteppte Winterjacke mit Kapuze trug, bedrohte die Frau mit einer Pistole. Die 30-Jährige öffnete daraufhin die Kasse und der Täter bediente sich selbst daraus. Mit den Scheinen in der Tasche flüchtete er in Richtung Prinzregentenstraße. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Mann soll dunkle Haare haben und einen Dreitagebart tragen. Hinweise erbittet das Polizeipräsidium unter der Nummer 089/2910-0.