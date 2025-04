Jakob Feyferlik, Erster Solist am Bayerischen Staatsballett, freut sich in der Woche von 7. bis 13. April auf sein Lieblingskino, die „Rocky Horror Show“, Thai-Massagen und Barbesuche.

Jakob Feyferlik und der Tanz. Die Floskel „in die Wiege gelegt“ darf man bei ihm nahezu wörtlich nehmen. Denn schon auf dem Wickeltisch im Jahr 1996 hat der Wiener sein erstes Ballett-Training absolviert. Seine Schwester, zehn Jahre älter als er, hat den Bruder gewickelt und mit den Beinchen Dehnübungen wie etwa Spagat vollführt. Später als Kleinkind war Jakob bei den Ballettstunden der Schwester dabei und wusste: Das will ich auch machen. Also bekam auch er Unterricht. Noch einige Jahre später gehörten beide Feyferliks dem Wiener Staatsballett an. Schon mit 23 Jahre war Jakob Erster Solist der Compagnie, 2020 wechselte er als Erster Solotänzer ans berühmte Niederländischen Nationalballett, und dann 2023 ans Bayerischen Staatsballett, um wieder ein bisserl näher an der Heimat zu sein. Dem Charisma dieses eleganten Tänzers können sich auch die Münchner nicht entziehen, schnell ist der Wiener zum Publikumsliebling geworden. Während der Ballettfestwoche 2025 wird Jakob Feyferlik im Dreiteiler „Wings of Memory“ in Jiří Kyliáns Choreografie „Bella Figura“ (Premiere 10. April) tanzen.