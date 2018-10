9. Oktober 2018, 18:52 Uhr SZenario "Wir müssen Haltung zeigen"

Erst Schinken-Canapés, dann die Auszeichnung: Andreas Giebel, Michaela May, Bob Ross und Friedrich Ani (von links).

Mission erfüllt: Michaela May, Friedrich Ani, Andreas Giebel und Bob Ross bekommen am Montagabend den Poetentaler überreicht

Von Thomas Becker

Im Backstageraum, zwischen Schminkspiegeln, einem Wein- beziehungsweise Bier-Kühlschrank und extrem saftigen Schinken-Canapés, geht es um Politik. "Du wirst bestimmt in Talkshows eingeladen, da musst du das Parteiprogramm immer dabei haben", redet Michaela May auf Roland Hefter ein. Der nickt, hat er sich das AfD-Wahlprogramm doch längst ausgedruckt und mit Textmarker bearbeitet. Jürgen Kirner gibt den nächsten Tipp: "Argumentieren! Gegen die hilft nur sauber argumentieren." Da nickt auch Michaela May. Vom Publikum im Schlachthof hat sie sich kämpferisch verabschiedet: "Wir müssen ...