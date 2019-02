8. Februar 2019, 18:51 Uhr SZenario Rauschende Ballnacht mit Bruchlandung

Die "Galanacht der Münchner Gastronomie" findet erstmals auf dem Nockherberg statt - für die größte Überraschung sorgt das Führungsduo des Hotel- und Gaststättenverbands

Von Franz Kotteder

Der eigentliche Höhepunkt der rauschenden Ballnacht findet gewissermaßen im Nebenzimmer statt, und die meisten Gäste bekommen ihn gar nicht mit. Gerade eben hat Hausherr Christian Schottenhamel den scheidenden Vorsitzenden des Münchner Hotel- und Gaststättenverbands, Conrad Mayer, auf den Sozius seiner Vespa gebeten, um mit ihm, wie er vorgibt, gen Italien zu brettern. Dann heult die Maschine auf und durchbricht in vollem Karacho geradezu filmreif die Papierwand zum Nebenraum des Nockherberg-Festsaals. Leider steht auf der anderen Seite ein Ramazotti-Verkaufswagen im Weg, in den die Vespa nicht ohne eine gewisse Grandezza hineinrauscht. Es scheppert, klirrt und spritzt. Der Wagen hat ein Rad ab, Schottenhamels weiße Hemdbrust ist mit Kräuterlikör getränkt, und das Service-Personal stürzt nach ein paar Schrecksekunden mit Schaufel, Besen und Putzlumpen herbei, um das Malheur, so gut es geht, zu beheben. Die beiden Bruchpiloten nehmen's mit Humor - was bleibt ihnen auch übrig?

Die Galanacht der Münchner Gastronomie findet erstmals auf dem Nockherberg statt, exakt ein Jahr nach der Wiedereröffnung von Festsaal und Gaststätte. Der Saal ist in mild-rotes Licht getaucht, auf den für 500 Gäste weiß gedeckten Tischen stehen fünfarmige Kandelaber. Und im Nebensaal, dessen Eröffnung eine Nuance anders geplant war, ist ein italienischer Markt aufgebaut, in dem es die verschiedensten Spezialitäten der italienischen Küche an Front-Cooking-Stationen gibt.

Krachendes Ende einer Vespa-Fahrt: Christian Schottenhamel (vorne), Hausherr am Nockherberg, rauscht mit Sozius Conrad Mayer durch die Halle. (Foto: Robert Haas)

Das opulente Büffet und die Cocktailbar des Restaurants Mangostin kommen überwiegend sehr gut an bei den Gastronomen; bemängelt wird vereinzelt nur, dass auf der Weinkarte kein heimisches Gewächs aus Franken auftaucht. Das positive Echo zur Verpflegung ist wichtig, denn in den Vorjahren im Bayerischen Hof und im Deutschen Theater war immer wieder mal bekrittelt worden, dass man bei den Speisen allzu sehr geknausert hatte. Diesmal aber gibt es gute Gründe aufzutrumpfen.

Als da wären: Conrad Mayer nimmt Abschied nach 20 Jahren als Kreisvorsitzender des Gastronomenverbands. Viele Kollegen und Vertreter der Politik wollen ihn da noch einmal feiern, vom Landtagsabgeordneten Josef Schmid (CSU) und dessen Nachfolger als Zweiter Bürgermeister, Manuel Pretzl (CSU), sowie der Dritten Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD) bis hin zur grünen Fraktionsvorsitzenden Katrin Habenschaden. Mayers Stellvertreter Schottenhamel aber hat andere Gründe, seinen Nockherberg in den schönsten Farben zu präsentieren: Er möchte am 19. Februar zu Mayers Nachfolger gewählt werden.

Die Fahrt endet im Verkaufswagen eines Likör-Unternehmens. (Foto: Robert Haas)

Durchschlagskraft hat das Führungsduo längst bewiesen, wenn auch an diesem Abend nicht ganz unfallfrei. Vielleicht muss man an der Spitze des Verbands gelegentlich ja mit dem Kopf durch die Wand, Vespafahren aber jedenfalls eher nicht. Gut so.