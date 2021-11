Von David Hopper

Als Paul Breitner die Bühne betritt, wird es im Auditorium der BMW-Welt auf einen Schlag still. Sekundenlang blickt er ins Publikum. Dann fängt er an zu reden. "Ich habe ein bisschen Bauchweh dabei, weil ich daran denke, wie sehr sich Gerd vor seiner langen Krankheit gefreut hätte, hier selbst auf der Bühne zu stehen", sagt Breiter. Und beginnt von seinem ehemaligen Mitspieler und Freund Gerd Müller, der am Samstagabend, wenige Wochen nach seinem Tod, mit dem Bayerischen Sportpreis in der Kategorie "Sportmomente für die Ewigkeit" ausgezeichnet wird, zu erzählen.

Er spricht von Müllers sportlichen Fähigkeiten, von seinem entscheidenden Tor bei der WM 1974. Vor allem aber spricht Breitner über die menschlichen Seiten seines Freundes, über gemeinsame Trainingseinheiten und Schafkopfrunden. "Gerd hatte eine Fähigkeit, die nur ganz wenigen gegeben ist: Er konnte Menschen glücklich machen", erklärt Breitner, und zum Schluss, sichtlich gerührt: "Ich verneige mich vor ihm." Und der Rest der 380 geladenen Gäste tut es ihm symbolisch gleich. Der ganze Saal erhebt sich einmal auf Bitte Breitners in stillem Gedenken, einmal auf Bitte von Moderator Markus Othmer mit tosendem Applaus. Es ist der emotionale Höhepunkt des Abends.

Fast nebenbei werden bei der feierlichen Gala, zu der anstelle des verhinderten Ministerpräsidenten Markus Söder Innenminister Joachim Herrmann geladen hatte, natürlich auch andere Preisträger gekürt. Paraskifahrer Nikolai Sommer gewinnt den "Jetzt-erst-recht-Preis", Skeleton-Sportlerin Tina Herrmann die Auszeichnung "Herausragende Bayerische Sportkarriere". Skispringer Karl Geiger ist "Botschafter des Jahres". Der "Persönliche Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten", mit dem alle bayerischen Medaillengewinner bei den diesjährigen olympischen und paralympischen Spielen in Tokyo ausgezeichnet werden, wird stellvertretend von den Goldmedaillengewinnern Jessica von Bredow-Werndl, Ricarda Funk, Lisa Brennauer und Taliso Engel entgegengenommen.

Der Preis für das "Sportliche Lebenswerk" geht nach seinem Rückzug als Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München an Karl-Heinz Rummenigge. Eine Gelegenheit, die sein Laudator Uli Hoeneß und er selbst kurzerhand nutzen, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Sie reden über ihre Zeit als Zimmergenossen, in der Hoeneß im gemeinsamen Bett mit großem Fleiß Bücher signierte, während Rummenigge lieber "Der Kommissar" schaute. Über ihre berühmten Streitereien als Funktionäre. Und vor allem über eine gemeinsame Scouting-Reise nach Paraguay, während der Hoeneß sich bei einem Kurzsprint am Flughafen einen Muskelriss zuzog und von Rummenigge mit dem Gepäckwagen zum Gate gekarrt werden musste. Irgendwie passend an einem Abend, an dem es ohnehin vor allem um den deutschen Rekordmeister geht. Und in Gerd Müller um den vielleicht Größten seiner Spieler.