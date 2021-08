Von Christian Mayer

An diesem regnerischen Sonntagabend gibt es eine wichtige Erkenntnis: Es lohnt sich eben doch, das eigene Sofa zu verlassen und sich in Schale zu werfen. Es lohnt sich, den Moment zu feiern - gemeinsam mit anderen, die ebenfalls von der Sehnsucht nach Abenteuern getrieben sind und nun in einem der schönsten Kinos der Stadt auf die Premiere von Detlev Bucks Film "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" warten. Und wie sehr hat man dies alles vermisst: Das fröhliche Einchecken vor dem Ticketschalter, die randvoll gefüllten Weißweingläser am illuminierten Tresen, die Gespräche im Foyer, den roten Teppich, die Fotografenwand mit den nach Prominenz lechzenden Kollegen. Einfach überwältigend - der Münchner Filmproduzent Günter Rohrbach ("Das Boot"), mit 92 immer noch aufrecht, wie man ihn kennt, nimmt im Überschwang der Gefühle sogar erstmals in seinem Leben eine Packung Popcorn mit in den Saal, "dann habe ich Gelegenheit, die Maske mal abzusetzen", scherzt er.

Detailansicht öffnen "Schreit mal lauter, wir hören euch nicht": Jannis Niewöhner, Désirée Nosbusch, Liv Lisa Fries, Regisseur Detlev Buck, David Kross und Maria Furtwängler am Premierenabend im Arri-Kino. (Foto: Robert Haas)

Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn im Arri-Kino erscheint dann die ganze Filmtruppe im Pulk. Und man spürt: Das ist nach vielen Monaten der Covid-Lethargie ein besonderer Anlass auch für Menschen, die es gewohnt sind, in der Öffentlichkeit zu stehen. Detlev Buck genießt jede Sekunde, jeden Wimpernschlag, er feuert die Fotografen an der Rampe an wie ein Motivationstrainer: "Schreit mal lauter, wir hören euch nicht!" Buck kombiniert ein lässiges Blumenhemd mit einem eleganten Anzug. Er hat sich für seine Verhältnisse mondän aufgedonnert, genauso wie seine Stars: Jannis Niewöhner (Felix Krull) trägt einen nachtblauen Smoking, David Kross einen graublauen Zweireiher, Liv Lisa Fries strahlt ganz im sommerlichen Weiß neben Maria Furtwängler im schwarzen Hosenanzug. "Endlich mal wieder hochhackige Schuhe - wie hab' ich das vermisst", ruft Désirée Nosbusch.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Klar, bei diesem Film braucht man das nötige Stilbewusstsein und die Bereitschaft, sich auf den schönen Schein einzulassen. Schließlich wird hier die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der mit natürlichem Charme, gutem Aussehen und hoher sozialer Intelligenz die Herzen gewinnt. Felix Krull, der Sohn eines pleite gegangenen Sektfabrikanten und Liebling der Frauen sowie mancher Männer, legt ja ebenfalls viel Wert auf sein Erscheinungsbild. Schon im Fragment gebliebenen Roman von Thomas Mann ist er eine faszinierend zweideutige Figur, die es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt und selbst am meisten über die Leichtgläubigkeit seiner Mitmenschen staunt. Für den Schriftsteller Daniel Kehlmann war die Arbeit mit Detlev Buck am Drehbuch jedenfalls "ein großer Spaß", wie er vor der Premiere verrät, zumal es bei dem von ihm verehrten Thomas Mann viele "Sätze zum Niederknien" gebe.

Detailansicht öffnen Endlich wieder roter Teppich, auch wenn er etwas aufgeweicht ist: Drehbuchautor Daniel Kehlmann beim Interview. (Foto: dpa)

Ein Held wie Felix Krull braucht jedenfalls eine angemessen breite Leinwand, daher ist das Arri-Kino wie gemacht für diese Komödie. Man möchte diesen Mann ja möglichst in allen Facetten erleben, seinen Aufstieg vom bettelarmen Liftboy eines Pariser Luxushotels und amourös vielbeschäftigten Chefkellner zum Alter Ego eines steinreichen französischen Adligen der Bel Epoque.

Jannis Niewöhner bringt nicht nur äußerlich einiges mit für die Rolle, weil er das Leichte und das Schwere genau austariert; bei ihm spürt man, dass ein Hochstapler in der Champagnerliga ein geschickter Psychologe sein muss, ein vorsichtiger Stratege auch im Umgang mit sehr anspruchsvollen Damen. Vor allem darf er, wie es im Film heißt, "nie aus der Rolle fallen". Niewöhner schafft das alles mit spielerischer Leichtigkeit, aber er hat auch eine Geliebte an seiner Seite, die es an Raffinesse locker mit ihm aufnimmt - Liv Lisa Fries spielt die Rolle der kongenialen Liebesgaunerin mit Berliner Schnoddrigkeit, aber schon auch sehr anmutig. Am Abend im Arri-Kino scheint sie selbst noch ganz überwältigt zu sein.

Nach der Vorführung lassen sich die Darsteller noch mal kräftig feiern. Der Applaus im Kinosaal zeigt, dass der Verführungskünstler Felix Krull sein Ziel beim Publikum erreicht hat. Filmemacher Detlev Buck wirkt tiefenentspannt, als er die Geschichte in einem Satz zusammenfasst: "Das Interessante an Felix Krull ist, dass alle etwas von der Begegnung mit dem Hochstapler haben." Auch die vermeintlichen Opfer, die meist mit einem Lächeln an ihn zurückdenken werden. Selbst wenn das Vergnügen viel zu kurz ist: Besser man wird auf so herrliche Weise betrogen als gar nicht.