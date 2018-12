12. Dezember 2018, 19:00 Uhr SZenario Neuling auf der Promi-Piste

Mehr Applaus als Til Schweiger - bei der Audi-Gala der Generation-Awards überrascht ein nervöser Norweger

Von Philipp Crone

Gerade bin ich nervöser als vor einem Rennen", sagt Henrik Kristoffersen. Der 24-jährige Norweger hat zwei olympische Medaillen im Ski-Slalom gewonnen, dazu 16 Weltcup-Rennen und steht in der aktuellen Saison auf Platz zwei. Dieser coole schmale Mann mit dem zurückgekämmten Haar, nervös? Vor einer Preisübergabe an ihn? Er nickt am Dienstagabend im Bayerischen Hof, streicht seine Serviette glatt und blickt zur Bühne. Kristoffersen wird dort später eine gute Figur machen. Die Frage ist: Macht er die beste Figur des Abends? Besser als Til Schweiger und die anderen Gewinner?

Audi hat zur Gala des Generation-Awards geladen, um Talente auszuzeichnen, und zunächst beobachten Hunderte Gäste in feiner Abendrobe das Treiben vor der Fotowand im Foyer. Für die Fotografen ist es Routine, wildfremde Menschen mit Vornamen anzubrüllen, aber wenn einem Herren in Smoking auf der Empore bei diesem Anblick der Mund zu einem eingefrorenen Grinsen offen bleibt, merkt man doch, dass der sogenannte Fotocall einfach immer ein herrlich überdrehtes Schauspiel ist.

Noah Becker, Sohn des Tennisspielers, kommt da zum Beispiel in angeranzter Lederjacke mit Farbflecken angeschlurft. Abgerissener Look ist sein Stil, und die Flecken sind ein Hinweis auf seine Ambitionen als Maler. Die Klatschreporter fragen also eifrig nach der nächsten Ausstellung, während der Mann im Smoking mit dem offenen Mund nur den Kopf schüttelt über so ein unverschämtes Outfit. Auf jeden Fall erreicht Becker das, worum es an solchen Abenden immer geht: Aufmerksamkeit.

Einer probiert es mit Glitzersakko und roten Dolce-&-Gabbana-Schuhen, Riccardo Simonetti gelingt es als perfektes Jesus-Double mit einer Dauerwelle, die sogar die wuchtigen Haarwürste von Becker in den Schatten stellt. Simonetti ist Influencer, also von Beruf er selbst und seine eigene Real-Live-Show auf Instagram und Co.

Der Mann im Smoking kriegt den Mund erst wieder zu, als Simonetti im Saal verschwunden ist und Skifahrer Kristoffersen vor die Fotografen tritt. Er macht das sehr cool, freundliches Lächeln, netter Blick. Profi. Da ist er noch ganz entspannt, und auch dann noch, als er sich am Tisch mit dem Gewichtheben-Olympiasieger von 2008, Matthias Steiner, unterhält. Til Schweiger erzählt derweil den Reportern, dass er aus New York angereist ist, allerdings nicht sein Gepäck. Der Anzug kommt von seiner Agentur, die Unterhosen musste er schnell in München kaufen. Wie es Jan Ullrich geht, dem früheren Tour-de-France-Sieger und Schweigers Nachbar auf Mallorca, der in diesem Jahr mit Drogenexzessen in die Schlagzeilen kam? "Jan ist auf einem super Weg, seit drei Monaten clean." Und er selbst sei neu verliebt und fühle sich toll. Alles Wichtige in 60 Sekunden Interview - Schweiger ist ein Gala-Profi, das Gegenteil des jungen Skifahrers.

Kristoffersen trinkt und isst kaum. Bei Rennen hat er Rituale, immer die gleichen fünf Punkrock-Songs zum Aufpeitschen, immer erst in den linken Skischuh. Da kennt er die Piste. Aber hier? Keine Ahnung, was auf der Bühne passiert. Gerade hat Schauspielerin und Sängerin Lina Larissa Strahl den Preis in der Kategorie Medien erhalten. Sie hat mit 20 bereits vier Kinofilme und drei Tourneen mit mehr als 100 000 Zuschauern hinter sich, und sagt zur Erklärung, warum sie so viel schafft: "Ich mach's einfach." Ruhiger Applaus.

Auch der Musik-Preisträger legt einen guten Auftritt in. Nico Santos, der den Hit "Rooftop" produziert hat. Dann hat Santos auf einmal Tränen in den Augen, weil unerwartet sein Vater die Laudatio hält. Der Papa, das ist Egon Wellenbrink, "die Kaffee-Nase", wie er sich beschreibt, weil er als Gesicht im Melitta-Werbespot bekannt wurde. Auch hier punkten die Preisträger, diesmal mit Emotionen. Großer Applaus. Dann kommt Kristoffersen.

Der Norweger lebt in Salzburg, und mit dem ersten Satz auf Österreichisch liegt ihm der Saal zu Füßen. Als er dann noch referiert, wo die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen schlimm und angenehm (Norwegen schlimm, Deutschland angenehm) sind, rauscht das Lachen nur so durch den Saal. Er liegt vor dem letzten Preisträger klar in der Sympathie-Wertung vorne. Und Til Schweiger? Der gibt sich Mühe, als Gewinner der Kategorie "Charity" seine Stiftung für Kinder mit einem Appell zu verbinden. "Drei Millionen Kinder leben in Deutschland unter der Armutsgrenze", das müsse man ändern. Auch das zieht beim Publikum. Aber der Sieger steht fest. Es ist der nette Skifahrer. Der hat in kürzester Zeit gelernt, auch eine buckelig tückische Promi-Piste elegant zu meistern.