12. Oktober 2018 SZenario Neuer Lack

"Bogner" am Opernplatz erstrahlt im Inneren seit Neuestem ganz in Weiß - bei der Rebrush-Party am Donnerstag ist der Aufgalopp groß. Durch die Luft tanzen perlende Champagnersätze

Von Tanja Rest

Das gehört jetzt nicht wirklich hierher, aber hätten Sie gewusst, dass der Großkünstler Andy Warhol mal in Hebertshausen bei Dachau zu Besuch war? 1979, Warhol betrat das Studio des Designers Walter Maurer und begann sofort, mit der Kamera in die Ecken hinein zu fotografieren. "Und ich denke: Was macht er denn, was macht er denn bloß, und da hat er tatsächlich Klebebänder fotografiert, die bei mir zusammengeknüllt am Boden lagen." Genial. Vor allem aber sollte Warhol in Hebertshausen mit Maurers ...