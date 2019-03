7. März 2019, 18:49 Uhr SZenario Messias und Lenor-Bärchen

Vorstellung von Rede und Singspiel für das Nockherberg-Derblecken

"Der Messias ist da!", ruft Stefan Betz. Der Autor des diesjährigen Nockherberg-Singspiels hat den neuen Fastenprediger Maxi Schafroth (siehe Interview) entdeckt und nimmt ihn gleich mal auf den Arm. Der Kabarettist Schafroth hat unter anderem auch einen Jesus verkörpert und setzt sich dann auch brav zur Pressekonferenz in ein Ambiente, das dem Letzten Abendmahl von Da Vinci nachempfunden sein könnte. Die Protagonisten, aufgereiht an einer langen Tafel, das Paulaner-Logo prangt darüber. In den vergangenen Jahren, als Marcus H. Rosenmüller Regie führte beim Singspiel, war das größte Geheimnis, welche Politiker er in welche Szenerie werfen würde. In diesem Jahr geht es vor allem um die Frage, wie sich der neue Redner schlagen wird. Aber natürlich auch darum, wie ein Singspiel mit einer neu zusammengestellten politischen Mannschaft in Bayern aussieht.

Nachdem Paulanerchef Andreas Steinfatt in seinem druckreifen Werbespot-Bayerisch alle vorgestellt hat, ist die Gemengelage an der Tafel klar. Redner gegen Singspieler. Betz flachst rüber zu Schafroth, dass doch dessen Schwaben-"Sch" noch mehr ins Oberbayirische hineinwachsen soll, damit man etwa so schöne Worte wie "Ekschtrem" nutzen kann. Dann besinnt sich die Tafelrunde aufs Wesentliche: Informationen zum kommenden Dienstagabend. Warum Natascha Kohnen von der SPD nicht dabei ist? "Wir wollen die kleinen Unter-Zehn-Prozent-Parteien nicht mehr berücksichtigen, auch nicht AfD oder FDP, weil uns da nichts zu eingefallen ist." Münchens Oberbürgermeister allerdings kommt schon vor, weil er zum einen "einen Stammplatz hat" laut Betz und zum anderen von Gerhard Wittmann so wunderbar gespielt werde. Auch Aigner sei nun als Landtagspräsidentin "nicht mehr so wichtig im politischen Dings", sagt Singspiel-Regie-Kollege Richard Oehmann. Man habe nur Personen ausgewählt, die "noch was wollen". Andreas Scheuer natürlich, Alexander Dobrindt sowieso.

Am lautesten ist das Gelächter bei der Frage, ob Söders Wunsch, dass seine weiche Seite auch mal gezeigt werde, denn erfüllt wird. Einer ruft begeistert dazwischen: "Klar, als Lenor-Bärchen!"