5. November 2018, 18:42 Uhr SZenario Mehr als eine Quotenfrau

Margarethe von Trotta wird am Sonntagabend bei der Verleihung des Deutschen Regiepreises für ihr Lebenswerk ausgezeichnet

Von Josef Grübl

Die Zeiten, in denen man einfach nur auf eine Filmpreisverleihung ging, um herausragende filmische Leistungen zu würdigen, sind vorbei. Heute muss so ein Preis deutlich mehr erfüllen, wichtiger als künstlerische Visionen scheint fast das Geschlecht der Preisträger zu sein. Im Jahr eins nach "Me Too" und den vielen Berichten über übergriffige Filmemacher kann man das nachvollziehen, Gendergerechtigkeit garantiert aber nicht automatisch kreative Höchstleistungen.

Das ist auch die Erkenntnis, die man aus der Verleihung des Deutschen Regiepreises Metropolis in der Hochschule für Fernsehen und Film zieht. Der Bundesverband Regie (BVR) vergibt am Sonntagabend zwölf ausgesprochen schöne Preisstatuen. Die goldenen Würfel mit eingeprägtem "M" gehen unter anderem an Kino- und Serienregisseure, Redakteurinnen und Produzenten, Schauspieler und Nachwuchsregisseurinnen. Und als ob genau abgezählt worden wäre, sind sechs Goldwürfel für Frauen bestimmt - und sechs für Männer. Eine Frauenquote von 50 Prozent? Das ist vorbildlich, da kann dem BVR niemand Vorwürfe machen. Zum Glück geht die wichtigste Auszeichnung des Abends aber an alles andere als an eine Quotenfrau: Margarethe von Trotta bekommt den Preis fürs Lebenswerk. Sie ist eine der bedeutendsten deutschen Regisseurinnen, ihr Name steht für international gefeierte Filme wie "Rosa Luxemburg", "Die bleierne Zeit", "Rosenstraße" oder "Hannah Arendt".

Diesen Ruf hat sich Trotta hart erarbeitet, daran erinnert sie auch in ihrer Dankesrede. Als sie 1975 zum ersten Mal Regie führte, gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Volker Schlöndorff bei "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", wollte man ihren Namen nicht aufs Filmplakat drucken: "Das würde das Publikum abschrecken, sagte man mir." Trotta erzählt noch mehr ungeheuerliche Geschichten aus einer frauenfeindlichen Zeit, die gerade einmal vier Jahrzehnte zurückliegt. So sei sie, die ihren Geburtsnamen stets behalten habe, von Redakteuren nur als "Frau Schlöndorff" angesprochen worden, selbst nach ersten Regieerfolgen bot man ihr wieder Posten als Regieassistentin oder Dramaturgin an. "Sicher hatten auch Männer in diesem Beruf zu kämpfen", sagt sie. "Sie sind aber garantiert nicht deshalb abgelehnt worden, weil sie Männer waren."

Kämpferisch zeigt sich Margarethe von Trotta auch abseits der Bühne: Eigentlich sei sie krank und müsse im Bett lieben, erzählt sie vor der Verleihung, so eine Auszeichnung könne sie aber nicht absagen. Dafür wehrt sie im Laufe des Abends sämtliche Umarmungen, Handschläge und Küsse ab - was recht lustig aussieht, weil die Gratulanten nach der Krankenwarnung stets einen Schritt zurückhüpfen. Währenddessen erzählt die Schauspielerin Gaby Dohm von der Arbeit mit der Regisseurin, zuletzt stand sie für deren Dokumentarfilm "Auf der Suche nach Ingmar Bergman" vor der Kamera.

Bei so viel Frauenpower könnte man fast vergessen, dass auch noch einige männliche Kollegen den Metropolis-Goldwürfel bei der Feier in der HFF abholen durften: Die beiden Dokumentarfilmer Hans Block und Moritz Riesewieck etwa für ihren fantastischen Facebook-Ausputzer-Film "The Cleaners", oder der Wiener Regisseur Umut Dağ für sein Fernsehdrama "Das deutsche Kind".

Der heimliche Sieger des Abends ist aber das Seenotrettungsdrama "Styx", das Anfang des Jahres bei der Berlinale Premiere feierte und vor zwei Monaten in den Kinos anlief: Gleich drei Preise gab es für dieses Kammerspiel auf hoher See, in dem eine allein segelnde Ärztin auf ein havariertes Schiff mit Flüchtlingen aus Afrika stößt. Ausgezeichnet wurden der Produzent Marcos Kantis, Regisseur Wolfgang Fischer und Hauptdarstellerin Susanne Wolff. Über einen Film, für den Männer und Frauen Preise bekommen, freuen sich natürlich alle.