24. Juli 2018, 18:52 Uhr SZenario "Lauter Irre"

Lob, Lust und überhaupt keine Logik: die umjubelte Opern-Festspielpremiere von Joseph Haydns "Orlando Paladino"

Von Philipp Crone

Dick Soderquist muss erst einmal nachdenken, als er am Montagabend aus dem Prinzregententheater kommt. Was war das gerade? Und wenn einer, der mit seiner Frau Cathy nichts anderes macht, als auf der ganzen Welt Opern zu besuchen, 100 pro Jahr, wenn der sprachlos ist, scheint die Premiere von Joseph Haydns "Orlando Paladino" außergewöhnlich gewesen zu sein.

Soderquist trägt Smoking mit rosa Fliege, rosa Einstecktuch und rosa Kummerbund, seine Frau rosa Kleid, Hut und rosa Sonnenschirm. Die beiden ehemaligen Regierungsbeamten aus Washington sind vermögende Rentner, die vor allem wegen Wagners Ring der Nibelungen in München sind. Sie haben ihn schon mehr als 35 Mal gesehen, und lenken sich nun von ihrem Frust über Trump ("Der Typ ist einfach widerlich, wir schämen uns! Verzeiht uns") mit einem herrlich absurden Paladino-Abend ab.

Begeistert (v. l.): Regisseur Alex Radisch und Intendant Nikolaus Bachler. (Foto: Florian Peljak)

Vor Beginn der Premiere sind sich die Gäste einig, was bei der Handlung auf sie zukommt, Abstruses. "Logik spielt keine Rolle", sagt einer, "wie ,Berlin Tag & Nacht', nur krasser", eine andere. Immobilienunternehmer Helmut Röschinger lächelt und sagt: "Ich habe keine Ahnung von dieser Oper." Braucht man auch nicht, sie ist ohnehin zu wirr, um ihr zu folgen. Dafür gibt es wunderbare Melodien von Haydn und wunderbare Gags von Regisseur Axel Ranisch. Da werden auf der Bühne Lollies verteilt in der Kino-Szenerie, eine Figur läuft stumm drei Stunden lang durchs und ins Bild. Es wird lustvoll kopuliert, später auch das Orchester drangsaliert. "Ich fühl mich tralalala", singt Pasquale im ersten Akt, da fühlen sich alle im Saal längst gagagaga. Es wird so herrlich geblödelt, dass schon in der Pause viele mit breitem Grinsen durch die Gänge laufen. Eine Frau führt den zur türkisen Robe passenden türkisen Schwimmring auf ihrem Rollator spazieren, eine andere ein Kleid wie ein Lametta-Vorhang, die Soderquists in Rosa sind durchaus nicht die grellsten Gäste an diesem Abend.

Cathy und Dick Soderquist. (Foto: Florian Peljak)

Am Ende, nach viel Jubel und "Bravo!" liegt das Kino in Trümmern und die Premierengäste trommeln zum Schlussapplaus so heftig mit den Füßen, als wollten sie auch das Prinzregententheater zerlegen. Zauberin Alcina (Tara Erraught), Angelica (Adela Zaharia) und Pasquale (David Portillo) werden am lautesten beklatscht, fast übertroffen vom Applaus für Regisseur Radisch. Seine irre Inszenierung gefällt, so richtig, und die wenigen obligatorischen Premierenbuhs werden weggetrampelt.

Anschließend überlegt dann eben der Opern-Reisende Dick Soderquist beim Empfang, was er gerade erlebt hat. Röschinger neben ihm fand es "richtig toll", Opern-Intendant Nikolaus Bachler spricht grinsend von einem "Experiment eines ritterlichen Schauerstücks", zuletzt 1805 in München aufgeführt, "das lauter Irre und gar keine Handlung hat." Gerad, als die Sänger und Dirigent Ivor Bolton den Saal betreten und Huldigungen entgegennehmen, sagt Soderquist, nach langer Pause: "Was für ein Abend."