25. November 2018, 18:54 Uhr Szenario Kunst macht Spaß

Der Freundeskreis der Pinakothek der Moderne sammelt eine Million für neue Ankäufe

Von Christian Mayer

Sie hat dieses siegessichere, selbstgewisse Lächeln. Es ist die beste Waffe aus dem Charme-Arsenal der Großstädterin, hundertfach erprobt bei festlichen Anlässen. Die Auktionatorin Lydia Fenet weiß, dass sie kriegt, was sie will, wenn sie es drauf anlegt: das Geld wohlhabender Menschen, für die eine Kunst-Charity nicht nur Pflicht, sondern auch Vergnügen ist. Und so steht die Vizepräsidentin von Christie's New York nun in der Rotunde der Pinakothek der Moderne und erzählt, dass sie gerade das verlängerte Thanksgiving-Wochenende mit ihrer Familie ...