17. Januar 2019, 18:37 Uhr SZenario Krawall mit Krampus

Bei der Premiere der düsteren Sky-Serie "Der Pass" wird Hauptdarsteller Nicholas Ofczarek bejubelt und Maria Furtwängler von wüsten Kerlen belagert

Von Josef Grübl

Wie sieht ein Mann aus, der sich seit zehn Tagen nicht mehr rasiert und gewaschen hat? Ungefähr so wie Nicholas Ofczarek. Im Gloria Palast am Stachus darf man den Österreicher am Mittwochabend gleich zweimal bewundern, einmal in ungewaschener Ausführung (auf der Leinwand) und einmal in gepflegter, mit akkurat geschnittenem Haar und Brille (auf dem roten Teppich).

Der Leinwand-Ofczarek ist ein versoffener Kieberer, der schon zum Frühstück Wolfgang-Ambros-Lieder schmettert: "I hob mi scho seit zenn Tog nimmer rasiert und nimmer gwoschn, und I hob nix als a Flaschn Rum in da Mantltoschn ...". Der Teppich-Ofczarek erscheint dagegen ganz in schwarz, die Rolle des verwegenen Fellzottel-Viechs übernimmt eine Art Krampus-Darsteller neben ihm, der später noch eine Rolle spielen wird. Doch davon lässt sich der Schauspieler nicht ablenken, milde lächelnd beantwortet er dringende Reporterfragen - etwa die nach den Parallelen zwischen ihm und seiner Rolle: "Na ja, wir schauen uns halt recht ähnlich...".

Der Wiener Burgschauspieler ist der Star der neuen Thriller-Serie "Der Pass", die vom 25. Januar an bei Sky zu sehen ist. Damit das viele Menschen mitbekommen, hat der Pay-TV-Riese aus Unterföhring gleich zwei Premieren organisiert: am Dienstag in Wien, tags darauf in München. Auch sonst gibt es hier vieles in doppelter Ausführung: Produziert wurde die Serie vom Münchner Duo Max Wiedemann und Quirin Berg, geschrieben und inszeniert von Cyrill Boss und Philipp Stennert, auch vor der Kamera setzt sich die Doppelnummer fort. Erzählt wird von den Mordermittlungen eines Polizistenduos aus Berchtesgaden und Salzburg, Julia Jentsch steht auf der einen Seite der verschneiten Landesgrenze, Nicholas Ofczarek auf der anderen. "I bin da Good Cop", sagt er einmal, sein Verhalten lässt aber auf das Gegenteil schließen. Auch die anderen Figuren geben sich doppelbödig, Hanno Koffler etwa als Polizeichef, oder Lucas Gregorowicz als im Glasturm sitzender Reporter einer Münchner Tageszeitung. "Hey, ich spiele Sie", sagt er zum Berichterstatter vorm Kino und lacht.

Inspiriert wurde "Der Pass" von der schwedisch-dänischen Erfolgsserie "Die Brücke"; auch sonst gibt man sich international: Die Musik produzierte der Filmkomponist Hans Zimmer, was ein Coup ist, da der gebürtige Frankfurter sonst nur an US-Blockbustern wie "Der König der Löwen" oder der Fortsetzung von "Wonder Woman" arbeitet. Zimmer ist eigens aus Los Angeles angereist, er verteilt auf der Bühne die üblichen Hollywood-Schmeicheleien und gesteht seinen Überdruss am dort hergestellten Superhelden-Einerlei: "Ich bin ein bisschen gelangweilt von Leuten in Latexanzügen." Solche Gestalten begegnen ihm in München nicht: Vor dem Kino wartet die Krampus-Horde, sie nimmt prominente Premierengäste wie Maria Furtwängler und ihre Mutter Kathrin Ackermann in Beschlag.