7. August 2018, 18:51 Uhr SZenario Körperwärme sticht Kühlaggregat

Bis die Klimaanlage kapituliert: die "Sauerkrautkoma"-Premiere

Von Josef Grübl

Es ist Hochsommer. Für den gemeinen Münchner ist da jeder Tag eine Zumutung - oder zumindest der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Mensch ist letschert, das Bier lack und das Wasser im Eisbach am Brodeln - die Liste der Unzumutbarkeiten ist lang, aber über irgendwas muss man sich ja aufregen. Oder etwas münchnerischer ausgedrückt: Wer jetzt nicht grantelt, der grantelt nimmermehr.

In Glutofen-Zeiten wie diesen ist man über jede Abkühlung dankbar, das denken sich am Montagabend auch die Premierengäste des neuen Eberhofer-Krimis "Sauerkrautkoma". Draußen am Stachus staut sich das Thermometer bei 32 Grad, drinnen im Foyer des Mathäser Filmpalasts drängen sich die Gäste bei deutlich menschenfreundlicheren Temperaturen.

Allzu lange hält dieser Effekt aber nicht an: Wenn 1500 Menschen gleichzeitig ihre Einladungen gegen Kinokarten umtauschen wollen, kapituliert selbst die stärkste Klimaanlage. Körperwärme sticht Kühlaggregat, da hilft weder Granteln noch Vordrängeln. Ein Stockwerk höher am glutroten Teppich sind dann auch alle wieder auf Betriebstemperatur: Die Gäste bleiben stehen, weil sie sehen wollen, was auf der anderen Seite der Absperrkordel so vor sich geht, die Fotografen knipsen ihre Speicherkarten voll und die Fotografierten sorgen dafür, dass es immer weiter blitzt.

Nur einen scheint das hitzige Treiben völlig kalt zu lassen - und das trotz des dicken Fells: Filmhund Ludwig schaut mit schönstem Hundelächeln in die Kameras, er zuckt nicht, er blinzelt nicht, da können die Menschen um ihn herum noch so viel fuchteln. Das Zotteltier der Rasse Berger de Picardie hört eigentlich auf den Namen Joker; spätestens, als ihn seine Trainerin mit Leckerlis und Hundetrinkflasche dazu animiert, die Pfote zu heben und Männchen zu machen, sind seine Mitspieler abgemeldet. "Mei, is der liab", tönt es aus den Zuschauerreihen - gemeint ist damit nicht der menschliche Hauptdarsteller Sebastian Bezzel.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener hat natürlich auch seine Fans, er spielt die Hauptrolle des niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer in der kulinarischen Krimireihe nach den Romanen von Rita Falk. Das macht er so gut, dass die Leute nicht genug von ihm bekommen: "Sauerkrautkoma" ist sein fünfter Fall, im September beginnen die Dreharbeiten zu Film Nummer sechs ("Leberkäsjunkie"). Davor sollen sich die Leute aber noch den aktuellen Film anschauen, in dem der Eberhofer nach München versetzt wird, wo er unter hohen Mieten leidet - und sein Freund Rudi (Simon Schwarz) an den Folgen erhöhten Sauerkrautkonsums. Bald geht es aber wieder heim ins fiktive Niederkaltenkirchen, Eberhofers Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) wartet schließlich auf einen Heiratsantrag, die Freunde im Wirtshaus auf ein weiteres Besäufnis - und dann liegt da auch noch eine Leiche im Kofferraum.

Business as usual, könnte man sagen, aber gerade das macht den Erfolg der Filme ja aus. Die Zuschauer wissen, was sie vom Eberhofer erwarten können - und finden daher auch bei Sahara-Hitze ihren Weg ins Kino. Der Constantin Filmverleih startet die bayerische Krimikomödie im eigentlich verpönten Sommerloch, Constantin-Chef Martin Moszkowicz spricht in einem der drei (vollbesetzten und trotzdem deutlich kühleren) Kinosäle von einer "Kultmarke", die es mit James Bond aufnehmen könne - zumindest in Bayern, denn nur hier laufen die Eberhofer-Filme auf der großen Leinwand. Vor einem Jahr feierte der Vorgängerfilm "Grießnockerlaffäre" ebenfalls im Mathäser Premiere, es war sommerlich heiß, am Ende wurde er mit mehr als 800 000 Kinobesuchern der erfolgreichste Film der Reihe. Ob "Sauerkrautkoma" an diesen Erfolg anknüpfen kann? Die Zeichen stehen nicht schlecht: Der Film startet am Donnerstag in den Kinos, in den Tagen darauf soll es angeblich regnen.