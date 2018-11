11. November 2018, 18:38 Uhr Szenario In Geberlaune

Bei der Benefiz-Gala von McDonald's läuft viel Prominenz auf - und spendet insgesamt fast zwei Millionen Euro

Von Thomas Becker

Als Adel Tawil nach Mitternacht losrockt, muss man Rita Süssmuth auf die Pelle rücken, um sie noch zu verstehen. Von Todesangst und Überlebenswillen spricht sie, meint gar nicht ihre Partei, die CDU, sondern das Schicksal eines Jungen, der ewig auf eine Spender-Leber warten musste, sich aber nie aufgab. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die 81-Jährige die McDonald's Kinderhilfe Stiftung für schwer kranke Kinder. "So ein System wünsche ich mir", sagt die Ex-Jugend-, Familien- und Gesundheitsministerin, die bei der 15. Benefiz-Gala im Bayerischen Hof den Ehrenamtspreis verleiht.

"Lovely Rita" nennt sie dabei nur einer: Moderator Thomas Gottschalk. Der ewige Blonde ist in Form, nicht nur, weil am Ende fast zwei Millionen Euro zusammen kommen, sondern weil er einfach zu jedem Thema einen Spruch parat hat. Als Co-Moderatorin Laura Wontorra die Niederlage des FC Bayern meldet und unkt, der Trainer wackele, sagt Gottschalk: "Joe Cocker hat sein ganzes Leben lang gewackelt und ist nie gefallen." Clemens Tönnies, Schalke-Boss und Lieferant von McDonald's, hatte auf die Bayern getippt, wie Miroslav Klose und Florian Hoeneß. Während der fit wirkende Klose später wortkarg wie immer 10 000 Euro spendet, demonstriert Hoeneß, ebenfalls McDonald's-Lieferant, dass er ähnlich wie sein Vater in großen Dimensionen denkt. Der Auktionator arbeitet sich für ein Gemälde in Tausender-Schritten hoch, doch Hoeneß rundet gönnerhaft auf 30 000 und später 40 000 Euro auf. Wer ko, der ko. Dass die Bayern-Niederlage bejubelt wird, stößt ihm auf. Er bietet aber trotzdem zehn Karten fürs Rückspiel zur Versteigerung.

Und sonst so? Ex-Boxer Henry Maske outet sich als Nicht-Fan ("Die spielen auch ohne mich"), Moderator und Comedian Oliver Pocher ist nun offiziell mit Model Amira Aly zusammen, Sky du Mont hingegen nicht mit der ständigen Begleiterin Christine Schütze. Der Sänger Pietro Lombardi ersteigert für 10 000 Euro eine Gitarre von Andreas Gabalier, das Film-Trio Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz und Dan Maag spendet 15 000 Euro. Die frühere Glücksrad-Moderatorin Sonya Kraus erzählt, dass sie sich den Zeh gebrochen hatte. Noch verletzt ist Sängerin Kerstin Heiles, sie humpelt mit Krücken auf die Bühne: Mittelfußbruch - nach einem Sprung vom Klavier.

Und Rita Süssmuth? Kommt dann von allein auf ihre Partei zu sprechen. "Zermürbend" sei das alles. "Merkel hat sich viel zu viel gefallen lassen von Seehofer." Wer übernimmt? Ihre Präferenz ist klar: Annegret Kramp-Karrenbauer. "Schauen Sie sich mal ihre Biografie an: fünf Geschwister! Da stand kein Sportwagen vor der Tür." Und Friedrich Merz? "Er tut jedenfalls so, als gehöre er nicht zu dieser Welt." So leise kann sie gar nicht reden, dass man das nicht versteht.