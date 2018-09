13. September 2018, 18:51 Uhr Szenario "Ich hatte solche Angst"

Der Film "Ballon" von Michael Bully Herbig erzählt die Flucht mit einem Heißluftballon aus der DDR im Jahr 1979. Bei der Premiere im Mathäser-Kino werden die Familien von damals mit Jubelstürmen gefeiert

Von Philipp Crone

Um zu erfahren, ob der Film gelungen ist, muss man an diesem Abend nicht die Schauspieler fragen. Petra Wetzel kann einem die Antwort geben. Sie steht am Mittwoch auf dem roten Teppich vor der Premiere von "Ballon", dem neuen Film von Michael "Bully" Herbig über die wahre Geschichte einer Flucht zweier Familien 1979 mit einem Heißluftballon aus der DDR. Wetzel war die Mutter einer der Familien, sie blickt auf Alicia von Rittberg, auf die Darstellerin, die im Film die junge Petra Wetzel vor 39 Jahren spielt. Von Rittberg spricht gerade in ein Mikrofon, wie sehr sie der Humor ihrer Figur überrascht hat. Und Petra Wetzel sagt dazu: "Damals hatte ich solche Angst und keinen Humor, jetzt habe ich ihn - damit ich schlafen kann." Und der Film? "Klasse!"

Friedrich Mücke, David Kross, Karoline Schuch, Alicia von Rittberg und Thomas Kretschmann (von links). (Foto: Stephan Rumpf)

Heute nimmt Wetzel die Sache "locker". Die Sache, das ist ihre Flucht aus der damaligen DDR mit einem selbst genähten Ballon, zusammen mit ihrem Mann, der Familie Strelzyk und insgesamt vier Kindern. "Das halbe Jahr danach habe ich keine Nacht durchgeschlafen", sagt sie, "ich habe immer geträumt, wie wir aufschlagen und alle tot sind." Sind sie nicht. Die Geschichte ging damals um die Welt und gut aus. Die Stasi und die Armee konnten die Familien nicht aufhalten, und nun hat Herbig, der am Premierenabend krank zu Hause bleiben muss, die Geschichte verfilmt. Es ist ein Thriller, den die Premierengäste da zu sehen bekommen, obwohl man das Ende kennt. Friedrich Mücke, der Vater Strelzyk spielt, sagt: "Es gibt die Zeit, die ihnen davonläuft, die Verfolgungsjagd, die Geschichte springt zwischen den Familien und der Stasi hin und her." Er wirkt beinahe selbst noch gehetzt, aber wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Vorfreude und Spannung über die Wirkung des Films auf die Gäste. Denn da sind natürlich auch kritische Zuschauer dabei, wie Kameramann Gernot Roll oder Regisseur Joseph Vilsmaier.

Die Brüder Frank Riedmann (links) und Andreas Strelzyk waren bei der Flucht ihrer Familie noch Kinder und saßen zusammengekauert im Ballon. (Foto: Stephan Rumpf)

Roll sagt: "Natürlich ist das problematisch für einen Film, wenn man weiß, wie es ausgeht." Es ist der erste Thriller des Darstellers und Regisseurs Herbig, der mit Komödien wie "Der Schuh des Manitu" bekannt wurde.

Thomas Kretschmann, der den zuständigen Stasi-Oberstleutnant so beklemmend gut spielt, kommt auf dem Teppich beinahe auch fast stasisch rüber, was für die leicht angepampten Fernseh-Reporter eher weniger lustig ist. Kretschmann fragt im Kasernenhofton in die Runde der Leute mit den bunten Mikrofonen und Kameras: "Wer will?" Er meint ein Interview. Als nicht gleich jemand antwortet, sagt er: "Dann nicht." Nebenan hat ein Reporter die Idee, Darsteller einen Luftballon aufpusten zu lassen. Wahrscheinlich denken noch immer manche, dass der Abend lustig wird, weil man ja schließlich einen Bully-Film zu sehen bekommt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Andreas Strelzyk, der damals noch ein Kind war, erzählt, wie viel Angst er hatte. Obwohl die Eltern ihm erst nichts erzählt haben, "weil ich immer mit einem Stasi-Kind gespielt habe". Im Film erkennt sich Petra Wetzel dann gut wieder, sagt sie. Auch wenn Alicia von Rittberg nicht ihren Dialekt übernommen hat und auch nicht gleich aussieht. "Es ging darum, nicht etwas zu kopieren, sondern die Geschichte emotional greifbar zu machen", sagt von Rittberg. Und das gelingt Herbig eindrucksvoll.

Der Film macht keine Pause. Gleich zu Beginn die erste Flucht, die wenige hundert Meter vor der Grenze misslingt, dann der DDR-Alltag, die allgegenwärtige Angst vor Spitzeln und davor, etwas Falsches zu sagen. Ganz bei den Wetzels und Strelzyks, die ja wirklich etwas zu verbergen hatten. Wie sie erkennen, dass die Stasi ihnen auf der Spur ist und dann der Wettlauf beginnt, ob sie zuerst gefasst werden oder der Ballon fertig wird.

Manch einer im Publikum hat Tränen in den Augen. Das Leben damals in der DDR, die so hochaktuelle Thematik des Flüchtens, die menschenverachtende Stasi, die Verlogenheit. Am Ende, als die Geflüchteten nach der Landung, ohne zu wissen, ob sie weit genug gekommen sind, von Grenzpolizisten aufgehalten werden und auf Bairisch antworten, geht ein Raunen durch den Saal. Und als dann nach den Darstellern auch die Ehepaare Wetzel und Strelzyk auf die Bühne kommen, steht das Publikum auf, jubelt, klatscht, minutenlang. So klingt es, wenn ein Film wirkt, der eine wahre Geschichte über größten Mut und größte Verzweiflung erzählt.