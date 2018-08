28. August 2018, 18:52 Uhr SZenario Ich flieg dann mal weg

Elmar Wepper nimmt die Huldigungen für seine Gärtner-Rolle bei der Kino-Premiere von "Grüner wird's nicht" stoisch entgegen, neben ihm brilliert eine schauspielerische Entdeckung

Von Philipp Crone

Alle reden sie von "Feel good", so einen Movie, also Film, hat Oscar-Preisträger Florian Gallenberger offenbar gedreht. Einen "Feel-good-movie". Aber was ist das denn überhaupt? Der Montagabend kann die Frage beantworten, denn da wird der Wohlfühlfilm "Grüner wird's nicht" im Filmtheater am Sendlinger Tor vorgestellt. Und klar ist schnell: Wohlfühlen müsste sich vor Filmbeginn vor allem Hauptdarsteller Elmar Wepper, falls er es genießt, ein Bad in Lobeshymnen zu nehmen.

"Ich möchte ein Foto mit ihm", sagt Regisseur Florian Gallenberger (rechts) vor der Premiere. Der Regisseur hatte offenbar sehr viel Freude mit seinem Hauptdarsteller Elmar Wepper (links). (Foto: Robert Haas)

Die Premierengäste defilieren an den Kameras vorbei, sie sollen etwas zu Wepper sagen. Der spielt einen grantigen Gärtner, der am finanziellen und persönlichen Abgrund steht, und in dem Moment einfach abhaut. Er nimmt seinen gerade gepfändeten Doppeldecker und fliegt los. Das fühlt sich in dem Moment schon mal gut an. Schauspieler Michael Roll sagt, dass Wepper "immer geradlinig" sei, dass zeichne ihn aus. "Das zeichnet auch sein Spiel aus." Während neben ihm Sternekoch Hans Haas vom Tantris die unvermeidliche Frage beantworten muss, ob er selbst auch schon einmal einfach abhauen wollte (Nein, wenn es ihm mal zu viel wird, "radele ich ne Runde"), steht Produzent Luca Verhoeven, Sohn von Senta Berger und Michael Verhoeven, neben dem Teppichtrubel. Vater Verhoeven, Regisseur und Produzent, bekam vom Sohn das Buch zum Lesen, er fand es gut und genau so erging es auch Elmar Wepper, erzählt Luca Verhoeven. "Ich habe ihm das in den Urlaub mitgegeben, und als er zurückkam, sagte er, dass er es macht." Elmar Wepper in der Hauptrolle klar gemacht, ein Wohlfühlmoment für jeden Produzenten.

Die junge Emma Bading. (Foto: Robert Haas)

Regisseur Florian Gallenberger steht ebenfalls etwas abseits, als Wepper mit Emma Bading auf den Teppich tritt. Bading spielt eine leicht durchgedrehte Adelstochter, die vom fliegenden Gärtner aus dem Schloss und den Fängen des Vaters befreit wird. Beide zeigen sich gegenseitig, wie es im Leben weitergehen könnte. Bading ist die Entdeckung, ob im Häschenkostüm oder als blinder Passagier, sie muss nur lächeln, und alle verzeihen ihr. Die 20-Jährige schwärmt ebenfalls vom 74-jährigen Wepper und spricht von der Magie, die er habe entstehen lassen am Set. Und Wepper? "Lob ist nie selbstverständlich", sagt er, "denn jede Arbeit ist ein Experiment." Er sei noch immer aufgeregt bei jedem Film und hoffe bei jeder Premiere, dass den Zuschauern der Film gefällt.

Das Hoffen hilft, die Premierengäste sind angetan, wahrscheinlich fühlen sie sich auch gut anschließend. Gallenberger erklärt dann noch: "Feel good heißt, dass man sich nach dem Film besser fühlt als davor." In diesem Fall lernt der Zuschauer, dass es manchmal hilft, "einfach loszugehen, loszufliegen", auch wenn man noch nicht weiß, wohin. Und wenn man gerade kein Flugzeug zur Hand hat, reicht auch ein Fahrrad.