7. März 2019, 18:49 Uhr SZenario Hummer und Humor

Über den Sinn des Franziskaner-Fischessens

Max Dietl deutet auf einen Ecktisch im Studentensaal des Franziskaner. Der Modeunternehmer, der von seinem Geschäft an diesem Mittwoch etwa 43 Sekunden zu Fuß gehen musste, sagt: "Da saß ich schon als Kind, als mein Vater mich mitgenommen hat." Dietl ist Stammgast beim traditionellen Fischessen am Aschermittwoch im Franziskaner und beantwortet die Frage nach dem Sinn und Zweck dieses Abends mit einer allgemeinen landestypischen Weisheit: "Es ist fast Wiesnhalbzeit und jeder braucht doch etwas Struktur im Leben, eine bayerische Ordnung." Deshalb trifft man sich eben auch zu einer der Münchnerischsten Versammlungen des Jahres, in Tracht, mit Fototermin zu Wallerbeschau und Live-Musik. Der Sinn? Ordnung? Ist natürlich nicht alles.

Los geht es mit Fischen und Fotografen. Die einen sind sauer, was daran liegt, dass die etwa 15 Kilo schwere Platte mit Wallern von Zitronen flankiert wird. Mathias Reinbold, dessen schwangere Freundin respektvoll im Hintergrund steht, und Bald-Opa Eduard halten sie tapfer, bis es sich ausgeblitzt hat. Die Gäste huschen vorbei, achten nicht auf das Blitzen, wichtiger ist: Wo ist mein Platz? Max Strauß eilt in den Studentensaal, dem beliebtesten Raum. Wer lange genug Gast ist, wird irgendwann in diese Franziskaner-Loge aufsteigen. Da sitzen dann zum Beispiel auch Modemacher Werner Baldessarini, Julian Nida-Rümelin oder Angela Waldleitner, Witwe des Musikproduzenten Ludwig.

Bevor 800 Kilogramm Waller unter die Leute gebracht werden, im 60-Euro-Viergangmenü ist auch ein halber Hummer enthalten zum Start, ratschen sich die 750 Gäste kurz warm, Schulterklopfen und lautes Lachen. Es geht um Hummer und Humor. Man sieht den Gästen an, wie zufrieden die meisten sind, einen Platz zu haben. Angela Waldleitner sagt: "Ich bin seit 40 Jahren hier. Warum? Das ist Tradition." Und es ist vor allem das beruhigende Gefühl, zu den 750 wichtigsten Münchnern zu gehören. Der Weg ist das Ziel: der zum sehr exklusiven eigenen Fischessen-Platz.