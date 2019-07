10. Juli 2019, 18:49 Uhr SZenario Hohe Kunst statt hohler Hass

Beim Kulturempfang des Bürgermeisters ruft Dieter Reiter zum gemeinsamen Kampf gegen rechts auf

Von Susanne Hermanski

Hören wir gut hin, bleiben wir wachsam. Lassen Sie uns aus Überzeugung für unsere Demokratie zusammenstehen, gemeinsam handeln und andere mit einer positiven gesellschaftlichen Vision anstecken", schließt Dieter Reiter seine Rede, in der er all jenen Kulturleuten Mut zuspricht, die zunehmenden Anfeindungen von radikalen Rechten ausgesetzt sind. Einmal im Jahr lädt der Münchner Oberbürgermeister traditionell Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft zu seinem Sommerempfang.

Dabei zu sein, ist eine Ehre, an diesem Tag erscheint es zudem wirklich wichtig zu sein. Museumsdirektoren, Literaten, Theatermacher und Kulturpolitiker genießen nicht nur den lauen Abend in der festlichen Umgebung. Sie debattieren auch über das, was Reiter gesagt hat - und über eigene Erfahrungen.

Jedes Jahr sucht das Kulturreferat einen anderen interessanten, nicht immer gleichermaßen schönen Ort für diesem Empfang aus. Diesmal fiel die Wahl auf das Herz der Demokratie Münchens selbst, den Innenhof des Rathauses. In diesem Gebäude tagen nicht nur die Stadträte. Der Prunkhof, in den man durch den Eingang in der Weinstraße gelangt, ist auch der Vorhof zur Galerie des Rathauses, in der Künstler ihre gesellschaftskritischen Werke präsentieren können (aktuell Gerd Winner). Wer dort nicht regelmäßig ein- und ausgeht, kennt diesen Innenhof samt seiner märchenhaften, neugotischen Pracht vielleicht gar nicht.

Oberbürgermeister Dieter Reiter "Ich will die faire Auseinandersetzung, weil ich an die Macht des besseren Arguments glaube. Hören wir gut hin, bleiben wir wachsam."

Doch Märchen sind es nicht, die sich die Maler, Literaten und Theatermacher in dieser Julinacht erzählen. Viele Gespräche des Abends sind durchaus von ernstem Charakter: Hassbriefe, Schmähungen, rechte Schmiererein kommen zur Sprache. Aber auch, was es heißt, wenn eine verdiente Persönlichkeit wie Marian Offman in Zukunft nicht mehr Teil des Stadtrats sein wird - weil seine Parteikollegen vom CSU-Kreisverband Bogenhausen/Berg am Laim ihn nicht mehr aufgestellt haben für die kommende Kommunalwahl. Auch das ist eines der bestimmenden Themen.

Viele suchen das Gespräch mit Offman, der immer gern Stachel im Fleisch seiner eigenen Partei ist. Der beileibe nicht nur als wichtige Stimme der jüdischen Gemeinde ihr Problembewusstsein schärft, sondern auch als relativ weit links stehend gilt und seit jeher viele wichtige Diskussionen anstößt. Etwa auch in den Jurys der verschiedenen Münchner Kulturpreise und anderen Momenten der Kulturpolitik.

Wie wichtig die Kultur im Stadtgefüge ist, betonte auch Dieter Reiter. Mit seinen Beschlüssen zum Neubau des Volkstheaters und für die künftige Nutzung der Tonnen- und Jutierhalle habe der Stadtrat dies unterstrichen.

Die vielen im Rathaushof.

Anton Biebl spricht zum ersten Mal in großer Öffentlichkeit als Nachfolger von Hans-Georg Küppers auf dem Posten des Kulturreferenten der Stadt München.

Dieter Reiter steht auf ein Glas mit Wolfgang Heckl zusammen, dem Direktor des Deutschen Museums.

Marian Offman, der künftig nicht mehr für die CSU im Stadtrat sitzen soll, erhält viele Sympathiebekundungen an diesem Abend.

Vier von der Initiative Münchner Galerien (v.l.n.r.): Dorothea Schick, Andreas Binder, Verena Ferraro und Charlotte Smuda-Jescheck.

Grünen-OB-Kandidatin Katrin Habenschaden und Tuncay Acar vom Kulturzentrum "Import-Export".

Stephanie Jacobs ist Referentin für Umwelt und Gesundheit in München, Christoph Frey als Stadtkämmerer der Mann auf der ganz großen Geldtruhe.

Till Hofmann ist einer der wichtigsten Kulturveranstalter der Stadt, hier im Gespräch mit Autor Axel Hacke.

Zudem nützte Reiter den Abend, um der versammelten Kulturszene offiziell den Nachfolger von Hans-Georg Küppers vorzustellen: den neuen Kulturreferenten Anton Biebl. Weil er neun Jahre lang Küppers' Stellvertreter war, wisse Biebl, "was er tut - und wir wissen, was wir an ihm haben. Einen kulturbegeisterten Juristen, einen humorvollen Manager und einen, der Ausdauer und Leichtigkeit verbindet". Und auch Biebl wird einen Stellvertreter haben, den der Bürgermeister ebenfalls an diesem Abend offiziell einführt: Es ist Reiters ehemaliger Büroleiter Marek Wiechers.

Der 42-Jährige Jurist erzählt später im kleinen Kreis von absurden Attacken und Hasstiraden, mit denen städtische Angestellte wie er heutzutage umgehen müssen. Die Freude an den schönen Seiten eines solchen Abends in München lassen sich trotzdem weder er noch und die anderen Gäste nehmen. Da stehen sie lieber zusammen - bis tief in die Nacht.