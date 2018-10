8. Oktober 2018, 18:49 Uhr SZenario Hochgekocht

Bei der Vorstellung einer digitalen Ernährungs- und Sport-Plattform spricht Thomas Müller auch über die Situation beim FC Bayern - ziemlich gelassen

Von Philipp Crone

Thomas Müller hört sehr aufmerksam zu. Am anderen Ende des Podiums sagt der Redner am Montagvormittag Sätze wie: "Wer überzeugt ist, findet Lösungen", "den Schalter im Kopf umlegen" oder "man muss planen, dem Ganzen Zeit geben, die Ängste rausnehmen und Motivation schaffen". Es geht allerdings nicht um die aktuelle Situation beim FC Bayern nach vier sieglosen Spielen und einer Trainerdebatte in den Medien, die den Stürmer Müller sicher auch sehr beschäftigt. Es geht bei den Ausführungen des Kochs Holger Stromberg um Ernährung.

Ernährung und Fußball haben eines zumindest gemeinsam: Viel spielt sich im Kopf ab. Das zumindest sagt Stromberg, bis 2017 Koch der Fußball-Nationalmannschaft. Und Müller sagt dann am Ende schon auch noch etwas über die aktuelle Lage bei den Bayern, und erzählt nicht nur, dass er auch mal im Wald Pilze suchen geht, um eine Pilzpfanne zu kochen.

Ernährung, Sport und Kopf. Die neue Online-Plattform Youmeco will all das zusammenbringen. Mit ihrem Testimonial Müller, der bei der Vorstellung im Werbespot sagt: "Du willst es, dann schaffst du es auch." Auch ein Satz wie gemalt für die Entkriselung des aktuellen FC Bayern, aber eben nicht dafür gedacht. Stattdessen sollen Menschen durch die Kombination aus Motivationstricks, Sportübungen und Ernährungstipps gesund gemacht oder gehalten werden, darum geht es in der Podiumsrunde. Wobei man den etwa zwei Dutzend Gästen, vor allem Sportjournalisten, deutlich anmerkt, wie die Aufmerksamkeit nur bei Müllers Äußerungen steigt.

Zunächst allerdings wirbt der 29-Jährige geschickt für das Produkt, erzählt, "wie überzeugt" er davon ist. Dann lächelt er, als er von Motivation spricht und davon, dass es "immer wieder auch Ups und Downs gibt, was ich ja auch gerade erfahren muss". Müller hat schon zu viel erlebt, als dass ihn so ein Umschwung von den unschlagbaren Superbayern zu Saisonbeginn zur aktuellen Krise noch sonderlich beeindrucken würde. Der Mann ist im Kopf höchst stabil, ganz ohne Online-Portal.

Noch einmal spricht der frühere Fußball-Koch über Essen. "Deutsche Kühlschränke sind viel zu klein, wo soll da Gemüse rein", sagt Stromberg, und appelliert daran, sich Zeit zum Kochen und Essen zu nehmen und zu lassen. Stromberg wirbt für große Kühlzellen, die sich aber wohl nur Menschen in den Gehaltsklassen von Müller leisten können, dem Stromberg "mittlerweile sehr gute Kochkenntnisse" attestiert.

Müller verbindet am Ende den derzeitigen Bayern-Fußball abgeklärt mit seiner werblichen Vormittagsmission. "Dranbleiben, auch wenn du einen Rückschlag erlitten hast." Gilt selbstverständlich für Training und Essen. Zur derzeitigen Situation beim FC Bayern: "Schwierige Tage" seien das gewesen, mit schiefem Müller-Grinsen kommt er von der noch vor zwei Wochen ausgerufenen Liga-Langeweile auf die eher seltene Situation bei den Bayern, mehrere Spiele nicht gewonnen zu haben. Die Länderspielpause sei gut zum Durchschnaufen. Guter Fußball, gute Fitness, gute Ernährung, all das gibt es nur mit Rückschlägen, und vor allem: Es braucht einfach seine Zeit.