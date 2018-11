26. November 2018, 19:00 Uhr SZenario Gefährdetes Kulturgut

Helmut Schleich wird mit Sigi-Sommer-Taler ausgezeichnet

Von Thomas Becker

Traudi Siferlinger hat alles gegeben. An ihr liegt es nicht, dass Helmut Schleich kaum etwas verstanden hat. Die Idee ist ja charmant: In den fünf Minuten, in denen der soeben mit dem Sigi-Sommer-Taler ausgezeichnete Schleich für den obligaten Fototermin den Wirtshaussaal des Schlachthofs verlässt, studiert die oberste Volksmusikantin des BR mit dem Publikum ein Ständchen ein, zur Melodie von "God save the queen" heißt es: "Helmut, wir gratuliern, zu diesem Taler hier, wir gratuliern! Ratatatata. Steck' ihn ein und spazier' durch unser München hier, kaaf' dir a hoibe Bier, darauf trinken wir!" Den Schluss, bei dem sich alle von den Plätzen erheben und ihm zuprosten, den hat der Geehrte verstanden - der Rest geht wegen mangelhafter Stimmbildung des Publikums verloren, aber sei's drum. "So mag ich's", dankt Schleich den Sängern, "zum Wohl allerseits!"

Was der begnadete Grantler Sigi Sommer wohl aus dieser Szene gemacht hätte? Schöngeredet hätte er sie sicher nicht. Dieses Gen hat dem berühmtesten Flaneur der Stadtgeschichte gefehlt. Richard Süßmeier kann ein Lied davon singen. Mehr als einmal war der "Napoleon der Wirte" Gegenstand der legendären Blasius-Kolumnen in der Abendzeitung. "Sein Spitzname für mich war Fettlöffel-Wirt", erzählt der 88-Jährige, "die Wirte hat er schon auf dem Kieker gehabt, besonders die Wiesn-Wirte. Aber er hatte auch seine Lieblinge, zum Beispiel den Trimborn Franzi vom Hofbräu. Der solle sich seine Nuggets als Sprecher der Wiesn-Wirte verdienen, schrieb der Sigi in einem flammenden Appell. Genutzt hat's nichts", sagt Süßmeier und grinst. Sprecher der Wiesn-Wirte wurde damals - genau: Richard Süßmeier. Wirklich böse konnte er dem gerne giftigen Schreiber aber nicht sein: "Ich hab' sogar ein paar Handschriften von ihm", erzählt Süßmeier, "der musste immer quer übers ganze Blatt schreiben, hat es nicht ertragen, wenn da zu viel Platz auf dem Blatt war. Eine richtige Phobie."

Einen Biertisch weiter sitzt Franz Xaver Bogner. In dessen Werk hätte der Sommer Sigi doch auch prima reingepasst, oder? "Ich habe ihn persönlich gar nicht gekannt", erzählt der Regisseur und Drehbuchautor. Sehr authentisch und unverbiegbar sei Sommer gewesen, "mit einem tollen Blick auf die Leute". Schon als Kind habe er Sommer gelesen, in der AZ, aber auch "Keiner weint mir nach", den allseits gefeierten Roman Sommers. Wie er den im Film in Szene setzen würde? "Als der, der um die Ecke kommt, als Spaziergänger, der drei Sätze ablässt und wieder weitermarschiert." So wie sein von Ottfried Fischer gespielter Sir Quickley aus "Irgendwie und sowieso": "Bei uns im Ort gab's genau so einen Typen: ein zurückgebliebener Bauernsohn auf dem Moped, Kofferradio um den Hals. Der ist immer pfeilgerade auf Leute zugefahren, hat erst kurz vor ihnen gebremst und gesagt: ,Gell, du mogst mi ned?'"

Helmut Schleich dagegen, den mögen alle. Sein eingespielter Best-of-Trailer ist so lange und so lustig, dass sich das Publikum da schon vor Lachen biegt. Er sieht Humor als Lebenseinstellung, als gefährdetes Kulturgut, weswegen es so wichtig sei, auch unkorrekte Witze zu machen. Und so ist der Tausendsassa seit vielen Jahren fast pausenlos im Dienste des Witzes unterwegs, kann die Merkel so gut wie den Ex-Papst, von Franz Josef Strauß ganz zu schweigen: Der steckt tief in ihm. Zur Ehrung im Schlachthof kommt er glatt zu spät: Hat ewig im Zug von Frankfurt gesessen und stundenlang die nächste Ausgabe von "Schleich Fernsehen" besprochen. Für die Auszeichnung macht er gerne Überstunden: "Das ist schon ein Preis, über den man sich freuen kann."