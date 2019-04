2. April 2019, 18:46 Uhr SZenario Gedichte aus der Dose

Technik und Poesie: Bei der Feier zum 60-jährigen Bestehen der Münchner Turmschreiber im Schlachthof kommt auch ein Literatomat zum Einsatz

Von Thomas Becker

Der Abend hat noch nicht angefangen, da haben einige schon ein breites Grinsen auf dem Gesicht, aus unterschiedlichen Gründen. Ilse Aigner, weil sie ihren Terminkalender ausgetrickst hat, so dass eine Feier im Theater im Schlachthof herausgesprungen ist, Ernst-Hoferichter-Preisträger und 60er-Fan Thomas Grasberger, weil er ein Selfie mit Ex-Löwe Jimmy Hartwig fabriziert hat, und Moderator Jürgen Kirner, weil er all seine Lieben um sich versammelt weiß. Aber der Reihe nach.

"Conny und die Sonntagsfahrer" sorgten für gute Stimmung bei der Jubiläumsfeier der Turmschreiber. (Foto: Robert Haas)

Gefeiert werden 60 Jahre Münchner Turmschreiber, jene im "Valentinstüberl" im südlichen Turm des Isartors gegründete Poetenvereinigung. 93 Künstlerinnen und Künstler wurden seitdem ausgezeichnet, 51 sind noch aktiv, und allmählich sinkt der Altersschnitt. "Das war ein Greisen-Klub", sagt Kirner, der seit zwei Jahren mit Wolfgang Oppler und Melanie Arzenheimer den Vorstand bildet. Letztere ist die erste Frau im Turmschreiber-Präsidium. "Wir holen auf", ruft sie. Zeit wird es.

CSU-Politikerin Ilse Aigner las das Gedicht "Der Pfau und die Sau". (Foto: Robert Haas)

Es ist ein buntes Völkchen, das sich auf den Schlachthof-Bierbänken versammelt: Schauspielerin Johanna Bittenbinder und Gatte Heinz-Josef Braun sitzen bei Aigner am Tisch, daneben Volksschauspieler Werner Rom und Brigitte Walbrun sowie Volksmusikant und Gute-Laune-Wirt Peter Reichert. Mit großem Hallo betritt Jimmy Hartwig den Saal, umarmt Kirner, den er vom Promi-Eisstockschießen kennt, drückt dem einen Kopf Kleineren einen Schmatz auf die Stirn. "Wie läuft es mit den Proben?", fragt der Gebusselte, und schon brummt Hartwig los: "Und der Haifisch, der hat Zähne ..." Der Ex-Kicker ist unter die Sänger gegangen, will uns von Ende des Jahres an mit Brecht-Liedern beglücken. "Mein erstes Theaterstück war ja Brecht, 2002 in Weimar, mit Ben Becker und Blixa Bargeld. Im ,Baal' hab ich den Kaufmann Mäch gespielt", erzählt er, "später Woyzeck, Richard III., zuletzt ein Musical in Augsburg. Der Dirigent meinte: ,Du musst unbedingt Gesangsunterricht nehmen!' Ich hab' gedacht, der will mich verarschen." Wollte er nicht, schickte Hartwig vielmehr zu Adele Bassermann, einer Gesangslehrerin in Hechendorf, wo Hartwig wohnt. "Ich hab' vorgesungen, sie guckt so - okay, ich gehe", erzählt der Quereinsteiger, "und sie so: ,Nein, bitte nicht! Aus diesem VW machen wir einen Rolls-Royce!' Mittlerweile bin ich bei einer guten C-Klasse angekommen."

Die Turmschreiber - 16 werden gleich auf der Bühne stehen - treffen sich vorab beim Ex-Vorsitzenden Alfons Schweighart im Autoren-Eck vorn links an der Holzwand. Monika Bittl und Tanja Kinkel sind da, Gunna Wendt, die mit der Liebesgeschichte von Erika Mann und Therese Giehse begeistern wird. Außerdem: Helmut Eckl, Karikaturist Franz Eder sowie die Kaberettisten Holger Paetz, Josef Brustmann und Georg Eggers, Letzterer mit einem speziellen Begleiter: dem Literatomat, der Erfindung zweier Göttinger, die Eggers "ein bisschen aufgebohrt hat", wie der Professor der Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachgebiet Sensorik und Signalverarbeitung) in seiner bescheidenen Art meint. Die Zutaten: ein Shield zum Lesen einer SD-Karte, darauf Hunderte Gedichte, ein Münzprüfer, der ein Signal an einen Kassenbondrucker schickt, der lange in einer Mannheimer Pizzeria Dienst getan hat, sowie ein Nadeldrucker, der herrlich Lärm macht - und schon liefert der Kasten abwechselnd Gedichte von Arzenheimer und Eggers, "lange geschmacklose von mir und kurze, geschmackvolle von Melanie". Die Landtagspräsidentin Ilse Aigner erwischt ein langes, leiht sich eine 1-Euro-Brille und liest: "Der Pfau und die Sau." Ringsum: breites Grinsen.