Von Sarah Maderer

Zu tosendem Publikumsapplaus und Haddaways Neunzigerjahre-Hit "What Is Love" läuft der Abspann über die Leinwand des Mathäser Filmpalasts. Etwa 500 Gäste sind am Mittwochabend zur Weltpremiere von Alireza Golafshans neuer Komödie "JGA: Jasmin. Gina. Anna." ins Münchner Kino am Stachus geladen. "What is love?" ist eine der zentralen Fragen, über die im Film verhandelt wird, im romantischen wie erweiterten Sinn. "Es geht hier um die Angst vor Einsamkeit und darum, was eine qualitative Beziehung ausmacht, sei es eine Freundschaft oder eine Partnerschaft", sagt Regisseur und Drehbuchautor Golafshan.

Mit "JGA" - nicht nur eine Abkürzung für die Namen der drei Protagonistinnen, sondern auch für die Rahmenhandlung des Films: "Junggesellinnenabschied" - gelingt dem gebürtigen Iraner, der München als seine Heimat bezeichnet, nach seinem Spielfilmdebüt "Die Goldfische" aus dem Jahr 2019 erneut eine temporeiche und schräge Komödie mit hochkarätiger Besetzung. Passend zu seiner Filmfigur des geizigen Spießers Stefan beschreitet Axel Stein den roten Teppich mit zurückgegeltem Haar und Stehkragen-Mantel. Nach "Die Goldfische" ist es für ihn die zweite Zusammenarbeit mit Golafshan, von dessen Arbeit er schwärmt: "Ich habe mir geschworen, sobald Alireza einen Film macht, bin ich dabei." Für Stein geht es in "JGA" vor allem um den gesellschaftlichen Druck, der bezüglich Familienplanung auf so manchem Lebensentwurf lastet: "Eine der Botschaften ist, dass sich alle mal entspannen sollen. Bei einem kommt's früher, beim anderen eben später."

Bei ausgelassener Stimmung vorm und im Kinosaal scharen sich Akteure und Gäste um pinke Pool-Flamingos, Planschbecken voll mit Dosenprosecco und Kinopersonal in knallbunten Glitzerblousons. Doch so sehr man sich auf Premiere und auf einen unterhaltsamen Kinoabend gefreut hat, wird der Abend doch von aktuellen Ereignissen getrübt. Produzent Quirin Berg freut sich bei der Begrüßung über einen fast vollen Kinosaal und möchte dem Publikum einen Moment zum Abschalten ermöglichen: "Unsere Gedanken sind heute Abend bei den Menschen in der Ukraine, die das Schlimmste erleben, was man erleben kann. Das verändert den Blick auf die Leichtigkeit, die wir uns seit langer Zeit wünschen."

"Die Laune für Eskapismus ist noch nicht da, aber ich denke, dass es keinen falschen Zeitpunkt für eine Komödie gibt."

Ob ihnen der Sinn nach Premierenparty und Feiern steht, können die Akteure des Films nur verhalten beantworten. Schauspieler Trystan Pütter, der in Hemd und Bundfaltenhose stilistisch seiner Rolle in der Ku'damm-Reihe treu bleibt, will sich immerhin zwei Stunden Auszeit gönnen von der "medialen Beballerung und dem dauernden Gefühl der Angst". Axel Stein versucht, optimistisch zu bleiben und mit seiner Arbeit dafür zu sorgen, dass es anderen möglichst gut geht. Ähnlich hoffnungsvoll hält es Alireza Golafshan: "Die Laune für Eskapismus ist noch nicht da, aber ich denke, dass es keinen falschen Zeitpunkt für eine Komödie gibt. Wenn die Menschen da mit einem vollen Tank rausgehen, hätte ich viel erreicht."

Die Vorstellung vom jeweils eigenen Junggesellenabschied fällt übrigens ganz anders aus als die laute Ibiza-Sause im Film. Stein hält nicht viel vom Heiraten und winkt direkt ab. Pütter wünscht sich ein rauschendes Fest im hohen Alter mit Havanna-Hüten, Leinenanzügen und Zigarren. Und Golafshan kann ein schallendes "Nein!" nicht unterdrücken. "Ich habe das Gefühl, die Leute, die so was veranstalten, wollen da gar nicht hin. Vielleicht war der Film meine Art, diese Hass-Liebe zu verarbeiten." Ein Abend der Extreme also, zwischen Hass und Liebe, Spaß und Ernst, Leichtigkeit und tiefem Gefühl.