26. September 2018, 18:50 Uhr Szenario Die Erfindung der toten Ratte

Wahres Erdachtes und fantastische Wahrheit - Helene Hegemann liest im Literaturhaus aus ihrem neuen Roman "Bungalow"

Von Christiane Lutz

Lesungen können eine langweilige Angelegenheit sein. Im schlimmsten Fall sitzt in einem überfüllten, stickigen Raum ein halbwegs prominenter, eher lustloser Autor, der oder die gerade ein "viel diskutiertes" Buch geschrieben hat und sich von einem Moderator befragen lässt, bei dem man entweder eine "eigentlich sollte ich Bücher schreiben"-Attitüde spürt oder der so sehr Fan ist, dass er vor lauter Fansein völlig unkritisch auch den größten Schwachsinn wegkichert. Der Autor rollt in beiden Fällen mit den Augen. Oft genug fragt man sich als Zuschauer, warum man sich nicht einfach mit der Lektüre des Buches begnügt hat. Die perfekte Harmonie zwischen Autor und Moderator, die ist so schwer herzustellen wie ein guter Roman.

Die Lesung von Helene Hegemann im Literaturhaus hätte auch leicht in die Hose gehen können. Kritisch schaut sie in den nicht ganz vollen Raum, kritisch schaut sie auch Moderator Florian Kessler an, Lektor bei Hanser und Kulturjournalist von vordergründig gegensätzlichem Temperament. Die Stühle von Hegemann und Kessler sind auf der Bühne derart weit auseinander gestellt, als wolle man sie vor einer möglichen Attacke von ihm schützen. Oder umgekehrt. "Bist du eigentlich scharf drauf, vor Publikum zu lesen?" fragt er. "Naja", sagt sie, "das ist ja der einzige offizielle Moment der Begegnung zwischen Autor und Leser." Er: "Kann Literatur denn was bewirken?" Sie: "Hat bei dir Literatur schon mal ernsthaft was bewirkt?". Das könnte mühsam werden.

Dabei sollte Helene Hegemann nur aus ihrem neuen Roman "Bungalow" vorlesen, der gerade bei Hanser Berlin erschienen ist. 2010 veröffentlichte sie ihren ersten Roman "Axolotl Roadkill", da war sie 17. Sie beschrieb darin wilde Club-, Sex- und Drogennächte. Es folgte eine aufgeheizte Feuilleton-Debatte über Authentizität in der Literatur und darüber, was genau Hegemann wirklich erlebt hatte, als sich herausstellte, dass sie Passagen von einem Blogger kopiert hatte. Irgendwie ist es ihr gelungen, nach den Attacken wütender Kritiker nicht komplett durchzudrehen, sondern weiter zu machen. Es folgten ihr zweiter Roman "Jage zwei Tiger" und die Verfilmung von "Axolotl Overkill", bei der sie auch Regie führte. Heute ist sie 26 und wird ernst genommen für das, was sie tut. Nur vor Publikum zu sprechen, das scheint wirklich nicht so ihr Ding.

Aber dann legt Florian Kessler los. Mit einer Mischung aus kuschelweicher Annäherung und cleveren Einwänden gelingt es ihm tatsächlich, auch Hegemanns Herz zu erweichen. Ihr Gesicht klart immer mehr auf, die Hände umklammern bald nicht mehr die Ärmel ihrer Bluse. Und er wirkt wie der glücklichste Lektor der Welt.

Plötzlich plaudern die beiden auf die freundschaftlichste Art. Hegemann erzählt, warum sie zwar Film und Literatur, aber kein Theater macht ("Ich kann nicht in Übergängen denken") und warum sie in "Bungalow" statt eines allwissenden Erzählers die Ich-Perspektive gewählt hat ("auktoriales Erzählen scheint mir so unverschämt anmaßend.") Und natürlich liest sie. "Bungalow" meint tatsächlich einen Bungalow, einen schicken Bungalow, wie sie im Berliner Hansaviertel stehen und um die herum triste Hochhäuser in den Himmel ragen. In einem der Hochhäuser lebt Charlie. Ihre Mutter ist irgendwas zwischen schizophren und alkoholabhängig, die Wohnung ein Chaos. Charlie ist zu jung und zu abhängig, um sich dagegen wehren zu können. Sie fängt an, ihre Nachbarn in einem der Bungalows zu beobachten. Menschen, an deren Hauswand Pflanzen statt Spinnweben wachsen. Menschen, die ein Leben führen, von dem Charlie nie glaubte, dass es das wirklich gibt. Sie sind Künstler, die Frau ist Schauspielerin und spielt in Rosamunde Pilcher Filmen mit. Charlies Verknalltheit wandelt sich in eine Obsession, sie stalkt ihre Nachbarn und wanzt sich geschickt immer weiter an sie ran.

Hegemann liest mehrere Stellen mit angekratzter Stimme, sie liest viel zu schnell. Das passt allerdings wunderbar zum Sound ihres Romans, der selbst ein hohes Tempo hat.

Natürlich muss Moderator Kessler an einem späten Punkt des Abends die Meta-Frage fragen, ob es Hegemann nervt, dass jetzt wieder alle fragen, was von dem Beschriebenen sie selbst erlebt hat. Bei einer Autorin die - Skandal! - in einem Buch mal behauptet hat, etwas erlebt zu haben, was aber erfunden war, schaut die Authentzitätspolizei besonders genau hin. Die Sache mit den toten Tieren zum Beispiel, sagt Helene Hegemann, sei bei vielen Kritikern nicht gut angekommen. Über die Erzählung spannt sie eine Art apokalyptischen Bogen: Katastrophen ziehen herauf, Tiere (Ratten, Hamster, alles mögliche) liegen tot auf der Straße, dann Menschen.

Das, von dem die Leser glaubten, es sei erlebt, sei meist erfunden. Und die Stellen, die dem Leser fast zu krass scheinen, die seien eher mal wahr, sagt Hegemann. Sie hat kein Problem mit Realismus. Aber mit Fantasie eben auch nicht. "Du bist doch auch froh, dass es Harry Potter gibt", sagt sie zu Kessler. Der kichert vergnügt: "Ich bin Hanser-Lektor, mit so etwas beschäftige ich mich nicht."

Kessler lobt die "feinporigen Schlenker und Verweise" des Romans, am Ende einigen sich die beiden, die auch noch ähnlichfarbige Hemden tragen, dass der Roman eigentlich "ein ganz hoffnungsvoller" sei, trotz der toten Ratten. Hegemann und Kessler - wer die Idee hatte, die beiden da gemeinsam hinzusetzen, hat seinen Job sehr gut gemacht.