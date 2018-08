24. August 2018, 18:57 Uhr SZenario "Die entfolgen alle!"

Nackte Wahrheiten: Bei der Premiere der Dating-Komödie "Safari" geht es um skurrile Sex-Szenen - und um die Absurdität der Partnersuche 2.0

Von Philipp Crone

Juliane Köhler hat eigentlich keinen Grund zur Sorge in diesem Moment, trotzdem schaut sie nachdenklich. Die Hauptdarstellerin der Dating-Komödie "Safari - Match me if you can" steht am Donnerstagabend auf dem roten Teppich im Mathäser-Kino und hat bereits mehrfach die absurde Sex-Szene im Auto erklärt, die sie mit ihrem Kollegen Sebastian Bezzel absolvieren musste. Köhler, die sonst meist ernste Rollen spielt, ist diesmal eine konservative Immobilienmaklerin, die sich auf einer Dating-App namens Safari austobt. Köhler betrachtet ihre Tochter Hanny, sie wirkt nachdenklich, oder ist es doch vorwurfsvoll?

Wer hängt nun am meisten am Handy, war die Frage? Die Mutter, 53, oder die Tochter, 20, oder die andere Tochter Jette, 15? "Wir beschuldigen uns gegenseitig", sagt Köhler. In all dem seichten Komödien-Geblubber und den Gags über Nacktszenen mit Justus von Dohnani oder Sunnyi Melles ist kurz spürbar, dass Regisseur Rudi Gaul recht hat, wenn er sagt: "Es geht um ein ernstes Thema." Was passiert mit einer Gesellschaft, die sich beim Erstkontakt nicht mehr in die Augen schaut, sondern der ein Display dazwischen geschaltet ist, über das man alles behaupten kann.

Im Film stolpern diverse mehr oder weniger kaputte Charaktere durch eine Dating-Sex-App von Peinlichkeit zu Peinlichkeit. Der Grund: Niemand ist ehrlich, es geht immer um Perfektion, tolle Bilder, tolle Aussagen, tolle Show, um geliebt und geliked zu werden. Es ist auf der Leinwand ein bisschen wie am Premierenabend auf dem Teppich: Selbstdarstellung in Reinform. Sunnyi Melles, die eine entzückende französisch säuselnde Sexualtherapeutin spielt, schießt ein Selfie für die Fotografen, Köhler bindet sich die Schuhe, tausendfach fotografiert. Doch halt, das ist gar keine Show, ihr sind einfach die Schnürsenkel aufgegangen, so was.

Sebastian Bezzel kommt da, nachdem ihn die Fotografen so zerblitzt haben, dass ihm die Augen tränen, am Ende des Teppichs an und sagt: "Ich bin bei keinem sozialen Netzwerk", da würde er nur noch mehr Zeit verpulvern. Das Problem sei das Angebot, es gibt alles und jederzeit, nicht nur auf dem Dating-Markt. Seine Frau und er hätten es jetzt sogar geschafft, beim sechswöchigen Urlaub den Kindern keinen einzigen Youtube-Clip zu zeigen, "nur Hörspiele". Es geht zurück zum Analogen. Sagt auch Elisa Schlott.

Die 24-Jährige spielt eine erfolgreiche Influencerin. "Ich habe am Anfang noch SMS auf Handys ohne Farbdisplay geschrieben", erzählt sie, es klingt stolz. Auch das gehört ja dazu, dass sich alles immer noch schneller dreht. Und nun ist das digitale Angebot so groß, dass man gerne mal zurückdreht. "Ich bin dann mal eine ganze Woche ohne Handy", sagt Schlott. Und Ihr Kollege Max Mauff, 31, mit dem sie eine Bettszene hat (wobei das in diesem Film eigentlich eine unzureichende Beschreibung ist) spricht wie ein Digital-Dozent von einer verlängerten Selbstbestätigungsphase. Man lerne, wie Texte oder Bilder von einem wirken, und was Likes bedeuten. Was denn? "Na, eigentlich eben nichts, einen mathematischen Wert." Denn man sei nie zufrieden, egal wie viele Likes man habe, "es gibt immer noch einen größeren Fisch". Auch er ist nicht mehr bei Facebook und Instagram. "Es fehlt einem gar nichts, das ist das Irre."

Den Figuren, die auf der Vögel-App digenital unterwegs sind, fehlt alles. Und sie finden es am Ende, natürlich, analog. In mehreren Sälen sehen ihnen 1600 Premierengäste dabei zu. Es wird herzhaft gelacht an manchen Stellen, bei netten Sprüchen wie die der Influencerin, deren Welt zusammenbricht: "Fuck, die entfolgen alle!". Oder wenn Mauff als verklemmter Schnellkommer sich von einem vermeintlichen Date-Doktor (eigentlich Blumenverkäufer) beraten lässt und sich anhört, dass er "extrem slow moven" soll, wenn er eine Frau anmacht, "das wirkt selbstbewusst". Oder wenn Melles in französischem Deutsch über Bratwürste, also "Brad- wüürsdö" philosophiert.

Klar wird bei der "Safari"-Premiere am Ende: Man kommt aus dem Dschungel nur dann wieder raus, wenn man vom Display hochschaut.