4. Februar 2019, 18:42 Uhr SZenario Der Literaturkaplan

Gottschalk liest? Thomas Gottschalk, Plauderer und emeritierter Showmaster, übernimmt eine Büchersendung beim Bayerischen Fernsehen. In der intellektuellen Ecke sei er auch durch die Gesamtverblödung seines gesellschaftlichen Umfelds gelandet, erklärt er bei der Vorstellung

Von Gerhard Fischer

Manchmal fragt man sich, ob es anstrengend ist, Thomas Gottschalk zu sein. Gottschalk redet ständig, und er schraubt in jeden Satz einen Spruch oder eine Schlagzeile - vermutlich deshalb, um weder sich noch andere zu langweilen. Er sagt ja immer, er sei ein Unterhalter. An diesem Montag kommt er in die Bibliothek des Literaturhauses - mit brauner Lederhose, grünem Rollkragenpullover und dickem, schickem Sakko - und posiert für die Fotografen, zusammen mit den Fernsehleuten Anke Mai und Reinhard Scolik. Gottschalk steht neben dem BR-Fernsehdirektor Scolik. "Noch lässt er sich mit mir fotografieren", witzelt er. Gottschalk betont das "noch". Kann ja schiefgehen, das mit der neuen Sendung.

Der Bayerische Rundfunk und der emeritierte Showmaster Thomas Gottschalk präsentieren bei einer Pressekonferenz "Gottschalk liest?", eine neue Büchersendung. Das Fragezeichen fängt die Irritation auf, die bei dieser Wortkombination entsteht. Gottschalk liest? Gottschalk redet - das versteht man sofort. Oder Gottschalk legt Platten auf - das geht auch noch, schließlich ist er Oldie-Experte. Aber "Gottschalk liest" klingt wie "Calmund rennt"; es passt erst mal nicht zusammen.

Thomas Gottschalk weiß das natürlich. Er sitzt jetzt mit Scolik und Mai, die beim BR den Programmbereich Kultur leitet, auf einer Bühne und ergreift dort flink das Wort (Scolik durfte ein paar Eingangssätze sagen, etwa, dass der BR ein Kulturvermittler sei; und dass der Sender mit Gottschalk Menschen vermehrt zum Lesen bringen wolle). Gottschalk erklärt also, weshalb er diese Büchersendung machen wolle; und wie er sie machen wolle. Nein, halt. Erst liefert er Schlagzeilen. Er sagt, er setze auf "Proust statt Post" (langes "o"; nicht die gelbe Post, sondern das Posting ist gemeint, Twitter, Facebook, solches Zeugs). Er sagt auch, einer wie er sei durch die Gesamtverblödung seines gesellschaftlichen Umfelds nun in einer intellektuellen Ecke gelandet.

Die Irritation, die durch die Kombination "Gottschalk" und "liest" entsteht, fängt er locker und gleichzeitig glaubwürdig auf. Erst nimmt er sich selbst auf den Arm, was für einen wie Gottschalk eine leichte Turnübung ist. "Eigentlich wollten wir die Sendung so nennen: Gottschalk kann lesen", sagt er. Dann verweist er auf seine Vita, immerhin habe er Germanistik studiert und wollte Lehrer werden. Seine humanistische Halbbildung habe er bisher unter den Scheffel gestellt; und in seinem beruflichen Leben sei ihm alles anstrengungslos zugefallen: mit Menschen plaudern, über Platten reden. Jetzt wolle er dickere Bretter bohren.

"Es hat Charme, etwas zu versuchen, wovor ich größten Respekt habe", sagt er. Demut, ja, auch das empfinde er. Gottschalk lacht. "Das Wort habe ich wohl noch nie in der Öffentlichkeit gesagt." Dennoch: Er bleibe der Unterhalter, sagt er, auch in dieser Büchersendung. Er werde die Bücher der Autoren, die zu ihm kämen, nie bewerten oder zerreißen. Er sei kein Literaturpapst wie Marcel Reich-Ranicki, sondern nur ein Literaturkaplan. "Einer, der wegen seines Namens und seiner Erfolge vielleicht auch Leute anzieht, die nicht oder nicht mehr lesen", gibt Gottschalk seiner Hoffnung Ausdruck.

Anke Mai liefert dann die Fakten nach: "Gottschalk liest?" werde 2019 vier Mal zu sehen sein; Premiere sei am Dienstag, 19. März, um 22.15 Uhr mit Sarah Kuttner, Vea Kaiser, Martin Mosebach und Ferdinand von Schirach. Gottschalk werde - vor Publikum - über deren aktuelle Bücher reden. Die erste Sendung komme aus Augsburg, danach ziehe sie weiter nach Franken, in die Oberpfalz und nach Oberbayern. Am Ende fragt Thomas Gottschalk die Reporter: "Wer will mich jetzt noch abbringen von diesem Projekt?" Keiner meldet sich. Ist schließlich ein prächtiges Projekt: Leute auf leichte, heitere Art zum Bücherlesen zu animieren. Ob die Sendung beim Zuschauer ankommen wird, dürfte aber davon abhängen, ob Gottschalk auch zuhören kann.