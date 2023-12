Von Laura Kaufmann

Für Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist die Weihnachtspremiere des Circus Krone auch ihre Premiere. "Dieses Jahr konnte ich es zum ersten Mal einrichten, ich bin voller Erwartungen." Draußen stehen die Leute Schlange, und die ersten geladenen Gäste drängen sich noch etwas verloren hinter einer Kordel am Sektstand. "Zirkus kreiert eine ganz eigene Atmosphäre", sagt Leutheusser-Schnarrenberger, die mit rotem Paillettenblazer selbst als Zirkusdirektorin durchgehen würde, "ein paar unterhaltsame Stunden - die Welt ist gerade mitunter sehr trostlos." So hat sie dieses Jahr zu Weihnachten ein paar Zirkustickets verschenkt. Ein wenig Eskapismus für alle, darauf freut sich auch Michaela May, dem Motto ebenfalls treu im golden schimmernden Paillettenblazer. "Der Zirkus ist ein Stück meiner Kindheit, er hat mich immer fasziniert. Und dieses Staunen ist geblieben." Sie hat selbst schon bei Stars in der Manege mit Seelöwen getanzt und ist Tierpatin der Löwin Angelina.