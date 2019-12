Eine vierköpfige Familie auf elf Quadratmetern. Ein Mann, der zwar lange wohnungslos war, aber nie obdachlos. Ein Vermieter, der drei älteren Damen in seinem Haus die Miete nicht erhöht, auch wenn die Kosten steigen. Eine Frau, die seit Jahren gegen die Entmietung durch einen Investor kämpft. Arbeiter, die für ein Bett im Zweierzimmer 350 Euro pro Monat bezahlen. Wer in München lebt, kennt solche Geschichten und kann oft auch selbst welche erzählen, denn jeder muss irgendwie wohnen - und mit dem Wahnsinn in dieser Stadt klarkommen.

Genau darum ging es am Montagabend in der Stadtbibliothek im Gasteig. Etwa 110 Menschen kamen, um beim SZ-Werkstattgespräch der Redakteurinnen Anna Hoben und Pia Ratzesberger sowie Karin Lohr von der Straßenzeitung Biss zuzuhören und mitzureden. "Mietwahnsinn, Wohnungsnot, Obdachlosigkeit" war der Titel der Veranstaltung, und im Mittelpunkt die Frage, ob München genug gegen diese Probleme tut? Die Stadt bemühe sich und habe in den vergangenen Jahren an fast allen noch so kleinen Schrauben gedreht, die ihr zur Verfügung stehen, da sind sich die Expertinnen auf der Bühne ziemlich einig. So wird etwa Zweckentfremdung stärker bekämpft, der Mietendeckel wurde angepasst und in diesem Jahr soll die Zielzahl von 8500 neuen Wohnungen erreicht werden - davon etwa 2000 gefördert.

Wie sich dich Zahl der Sozialwohnungen in München insgesamt entwickelt, darauf hat die Stadtratsfraktion der Linken eben eine Antwort von Sozialreferentin Dorothee Schiwy bekommen. Seit 1985 ist sie demnach von 118 000 auf nur noch 45 000 gesunken. Die starke Abnahme liege daran, dass in den Achtziger- und Neunzigerjahren viele Wohnungen aus den Bindungen fielen. Insgesamt 86 551 Wohnungen befinden sich derzeit in sogenannter Mietpreis- oder Belegungsbindung, in den nächsten elf Jahren werden allerdings 7725 Wohnungen wieder rausfallen.

Kommunalpolitisch wird schon vieles versucht gegen die Wohnungsnot, reichen wird das nicht, da war man sich im Gasteig einig. Denn wichtige Maßnahmen wie die Reform des Bodenrechts, die Preisspekulationen verhindern soll, müssten vom Bund kommen. In der Summe klang vieles an diesem Abend eher ernüchternd: Die Politik wisse um die Probleme, tue aber zu wenig. Darüber ärgerte sich besonders Karin Lohr von der Straßenzeitung Biss. Ihr Fazit: Die Betroffenen - und das seien eigentlich alle Menschen - müssten den Druck erhöhen. Auf die Straße gehen. Sich wehren. Und sich gegenseitig helfen. "Gemeinsam kann man was bewegen, auch wenn's nur klein ist." Wie der nette Vermieter beispielsweise, der die Mietpreise für die alten Damen eben nicht anhebt.