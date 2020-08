Der eine ist frei zu gehen, wohin er will. Der andere ist an sein Schicksal gekettet. Die Zwei-Klassen-Gesellschaft des 19. Jahrhunderts übertrug der britische Künstler Richard Dodd Widdas um 1850/60 in dem Bild "Armer Hund und reicher Hund" auf diese beiden Vierbeiner. Die Idee zu dem sozialkritischen Gemälde stammte allerdings von seinem Zeitgenossen Alfred Dedreux, der "Riche et pauvre" wenige Jahre vorher bereits in Öl gemalt hatte. Aktuell ist das Bild von Widdas - eine Leihgabe des Städtischen Museums Überlingen - in der bis 13. September verlängerten Ausstellung "Treue Freunde. Hunde und Menschen" im Bayerischen Nationalmuseum zu sehen. Wer die oft humorvolle Sonderschau mit Kunstwerken und Alltagsgegenständen, darunter vielen Leihgaben aus privaten Sammlungen, die dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier nachspürt, bei einer exklusiven Führung mit Generaldirektor Frank Matthias Kammel erleben möchte, hat dazu am 28. August Gelegenheit. Denn die SZ verlost vier mal zwei Karten für die Sonderausstellung "Treue Freunde. Hunde und Menschen" im Bayerischen Nationalmuseum. Teilnehmen und gewinnen kann man unter sz-erleben.de/abo-exklusiv. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 20. August.