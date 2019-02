20. Februar 2019, 19:26 Uhr München heute SZ-Serie zum Attentat auf Kurt Eisner / Klage gegen Vonovia

Von Jakob Wetzel

Es gibt viele Zerrbilder, die über Bayerns ersten Ministerpräsidenten kursieren: Ein verlotterter Literat sei Kurt Eisner gewesen, ein Träumer, ein weltfremder jüdischer Preuße, dem München so fremd gewesen sei wie umgekehrt den Bayern sein Sozialismus. Was ihm die Bayern zu verdanken haben, gerät dabei häufig aus dem Blick: nicht nur, dass maßgeblich er es war, der Bayern zum Freistaat gemacht hat. Sondern zum Beispiel, dass in seiner kurzen Regierungszeit das Frauenwahlrecht, die Pressefreiheit oder etwa der Acht-Stunden-Tag eingeführt worden sind.

An diesem Donnerstag ist es exakt 100 Jahre her, dass Eisners Zeit endete - und mit ihr jene kurze Zeitspanne, in der es so schien, als gingen Bayern und München einen friedlichen Weg in die Demokratie. Am 21. Februar 1919 lauerte Anton Graf von Arco auf Valley (SZ Plus), ein in völkisch-nationalistischen Kreisen verkehrender Student der Jurisprudenz, dem Ministerpräsidenten auf der Promenadestraße auf, der heutigen Kardinal-Faulhaber-Straße, und schoss ihn nieder. Eisner starb noch am Tatort. Wenig später fielen Schüsse im Landtag.

Der Mord an Eisner stürzte Bayern und München in die Wirren der Rätezeit. Er setzte Ereignisse in Gang, die in mehrere Umstürze mündeten, in eine kurze kommunistische Diktatur und am Ende gar in einen Bürgerkrieg. Die Süddeutsche Zeitung widmet diesen Geschehnissen eine zehnteilige Serie im Lokalteil. Die Folgen erscheinen jeweils im Abstand von genau 100 Jahren zu den wichtigsten Ereignissen von damals. Die erste Folge an diesem Donnerstag ist Eisner gewidmet (SZ Plus), jenem Mann, dem die Bayern so viel zu verdanken haben - auch wenn er vielen bis heute als Träumer gilt.

Das Wetter: Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es bei Höchsttemperaturen von 13 Grad weitgehend trocken.

Alt und alkoholabhängig Einsamkeit, Verlust des Partners - viele Senioren versuchen, ihrem Alltag mit Alkoholzu entkommen. Weil die Probleme mit der Sucht nicht nur in Heimen zunehmen, soll die Stadt ein Konzept entwickeln, um den Betroffenen zu helfen. Zum Artikel

Mieter klagt gegen das "System Vonovia" Der Vorwurf: Deutschlands größter Privatvermieter soll ein Geschäft mit überhöhten und intransparenten Nebenkostenabrechnungen betreiben - und so womöglich Milliardengewinne einstreichen. Zum Artikel

Fahrgastfernsehen für die S-Bahn Ab Sommer soll es für die Züge ein sogenanntes Infotainment-System geben. Neben Nachrichten, Unterhaltung und Wissenswertem sollen dort auch Informationen der Bahn zu sehen sein. Zum Artikel

Schaf bekommt Drillinge auf Dach im Werksviertel Elf Walliser Schwarznasenschafe leben momentan auf dem Dachgarten beim Ostbahnhof, jetzt gab es Nachwuchs. Doch lange dürfen die kleinen Lämmer dort nicht bleiben. Zum Artikel

