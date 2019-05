13. Mai 2019, 18:55 Uhr SZ-Serie Was München mit der EU zu schaffen hat

Wenn am 26. Mai ein neues Europaparlament gewählt wird, hat das auch auf diese so international geprägte Stadt enorme Auswirkungen. Wo profitiert sie von der EU? Wo bekommt man sie hier zu Gesicht? Und was denken junge Münchner über Europa? In einer Serie hat sich die SZ diesen Fragen gewidmet. Ein Überblick über die einzelnen Teile: