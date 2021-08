Von Anna Hoben

Temperaturen, die bis auf acht Grad sinken, dazu Regen: So richtig laden die Wetteraussichten gerade nicht dazu ein, sich die Nächte draußen um die Ohren zu schlagen. Die Jungen Liberalen (JuLis) wollen es trotzdem durchziehen und 73 Stunden mit einem Infostand an der Münchner Freiheit präsent sein. Donnerstagmittag ging es los, Sonntag um 13 Uhr ist Schluss. Doch warum 73 Stunden - drei Tage und eine Stunde? Nachdem die Jusos im vergangenen Jahr zur Kommunalwahl einen 48-stündigen Infostand gemacht hätten, wolle man dies mit einem 72-Stunden-Stand toppen, hatte die Jugendorganisation der FDP am Mittwoch in einer Pressemitteilung etwas vollmundig angekündigt. Nun verhält es sich allerdings so, dass die Veranstaltung der Jusos genauso lang gedauert hat: 72 Stunden. "Da müssen die JuLis schon früher aufstehen", sagt Juso-Vorsitzender Benedict Lang. "Aus meiner Sicht ist das Einzige, was hier rekordverdächtig ist, dass die JuLis offen zugeben, dass sie die Idee von uns geklaut haben." Noch dazu stehe die politische Konkurrenz an derselben Stelle wie man selbst damals. Man würde sich freuen, wenn die JuLis sich auch bei den Inhalten ab und zu von den Jusos inspirieren ließen, so Lang.

"Das war ein Fehler von uns, das müssen wir leider zugeben", sagte der stellvertretende JuLis-Vorsitzende Christian Binder am Donnerstag. Man habe also flugs beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) eine Bonusstunde beantragt, um am Ende die Jusos doch noch zu übertrumpfen. Im Lauf der drei Tage werden die vier Münchner Direktkandidaten am Stand vorbeischauen: Lukas Köhler, Daniel Föst, Thomas Sattelberger und Daniela Hauck. Mit allen wird es Gesprächsrunden geben zu ihren jeweiligen Schwerpunktthemen. Besucher können sich außerdem in einem Autorennen mit den Kandidaten messen - fast CO₂-neutral im Videospiel Mario Kart, nur der Strom muss irgendwo herkommen.

Für die kommenden kühlen Nächte rüsten sich die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer mit Decken, Wärmekissen und heißen Getränken. Alle drei Stunden ist Schichtwechsel. Die Jusos können darüber nur schmunzeln - bei ihnen habe damals ein Schneesturm getobt. "Wir sind den Nachtwahlkampf gewöhnt", sagt aber auch Binder von den JuLis. Normalerweise würden sie jetzt von Kneipe zu Kneipe ziehen, sich auf der Feiermeile tummeln, um junge Leute zu erreichen. Es brauche Möglichkeiten, trotz Pandemie wieder sicher zu feiern, finden die JuLis. Statt im Club müssen sie ihr Durchhaltevermögen nun am Infostand beweisen. Für die 73. Stunde haben sie die Jusos eingeladen. "Wir würden uns freuen, wenn sie kommen", sagt Binder. Dann könne man Gemeinsamkeiten ausloten - eine Art vorgezogenes Koalitionsgespräch sozusagen. Bis dahin wird vermutlich auch das KVR die Bonusstunde genehmigt haben.