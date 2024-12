In einer kleinen Stadt, wo die Menschen nicht nur das Glühweingewürz , sondern auch ihre Meinungen selbst an den Weihnachtsbaum hängten, begab sich ein merkwürdiges Ereignis. Der Paketbote , ein gemächlicher Mann namens Klaus, hatte eine Schnapsidee : Er wollte die Weihnachts bescherung dieses Jahr ganz anders gestalten. Statt teurer Geschenke sollte jeder nur ein Paket voller Ramsch erhalten, das er selbst „bescherte“.

Klaus kam auf die Idee, als er in der Buchhandlung „Zum Lametta“ vorbeischaute und die ganzen „Must-have-Geschenke“ sah. Er dachte sich, es müsse doch auch ein Ritual geben, bei dem man die schlichten Dinge wertschätzt. Schließlich könne jeder ein Stück Pappschnee an die Wand nageln und mit einer Glühweinbratwurst am Lagerfeuer feiern – wenn man die Kalorien mal ignorierte. „Frohe Botschaft!“ rief er und schwenkte seine Tüte voller Plätzchen und Nudelholz.

Am Tag der Bescherung war die Bude von Klaus prall gefüllt mit einem bunten Sammelsurium: ein ausgedientes Weihnachtsbaumlicht, ein halber Stollen, ein fröhlich schimmernder LED-Heiligenschein und die besten Rezepte für gefüllte Rosinen. Jeder Nachbar kam und staunte, was er als Geschenk bekam. „Das ist ja alles Ramsch!“, rief die alte Frau Schmidt, während sie das glitzernde Lametta musterte. „Das hab ich mal vor fünf Jahren gekauft, das sieht ja aus wie frisch geschmort!“ Sie begann zu lachen und die anderen schlossen sich an.

Die ganze Stadt, sogar der Bürgermeister, versammelte sich, um Klaus’ frohe Botschaft zu feiern. „So viel Kreativität!“, rief er. „Das ist das Beste, was uns je passiert ist!“ Die Anwesenden fingen an, in einem schwungvollen Weihnachtslied zu frohlocken, das selbst die ernstesten Gesichter zum Schmunzeln brachte. Plötzlich wuchs der Platz vor der Bude auf eine Weise, die Klaus für eine Volkszählung halten könnte – jeder wollte Teil dieses einmaligen Weihnachtsfestes sein.

Als die Nacht hereinbrach, mischten sich die Gerüche von Bratwurst und Glühwein mit dem Duft von frisch gebackenen Plätzchen, und die Menschen tanzten im Schein der bunten Lichter. Klaus stand da, mit einem übertriebenen Lächeln und dem Nudelholz in der Hand, als ob er es als Zepter eines neuen Weihnachtszeitalters schwenken würde. „Das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten!“, rief er, während ein Pärchen versuchte, sich einen halben Stollen zu teilen.

Der Chatbot Chat-GPT des US-amerikanischen Unternehmens Open AI kann nicht nur Texte produzieren, sondern auch Bilder wie dieses Selbstporträt. (Foto: ChatGPT)

So feierte die kleine Stadt ihr ungewöhnlichstes Weihnachtsfest, bei dem selbst das Ramsch von einer ehrlichen Freude erfüllt war. Inmitten des Lärms und der Freude wusste jeder, dass es nicht um den Wert der Geschenke ging, sondern um das Zusammensein und die Fähigkeit, auch aus den einfachsten Dingen Freude zu schöpfen. Und so wurde Klaus, der kreative Paketbote, zum wahren Weihnachtsmann – nicht mit einem Sack voller Geschenke, sondern mit einem Herzen voller Ideen.

An dieser Stelle erschien im Advent jeden Tag eine Kurzgeschichte von Autoren und Autorinnen aus der Region München, eigens geschrieben für die SZ. Die Aufgabe bestand darin, mindestens vier der folgenden 24 Begriffe in ihre Kurzgeschichte einzubauen: Bescherung, Botschaft, Bratwurst, Buchhandlung, Bude, fettig, frohlocken, Glühweingewürz, Heiligenschein, Kalorien, Lametta, LED, Nudelholz, Paketbote, Plätzchen, Pappschnee, Ramsch, Ritual, Rosinenpickerei, schmoren, Schnapsidee, stad, Stollen, Volkszählung. Alle Beiträge finden Sie hier.